Wer stiehlt 150 Christbäume? Das möchten die Polizei und das Kaufland in Fellbach auch gern wissen. Seit dem Wochenende fehlen jedenfalls 150 Weihnachtsbäume, die in einem Außenlager beim Fellbacher Kaufland abgelegt gewesen waren. Die Diebe dürften eine Weile beschäftigt gewesen sein, bis sie alle Bäume verladen hatten. Dreist demontierten sie einen Teil des Zauns am Außenlager, luden die Bäume vermutlich in einen Lkw und entkamen unerkannt.

Kein Mensch hat etwas bemerkt, zumindest