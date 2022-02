Für Menschen, die bereits seit zwei Jahren oder länger mit Depressionen zu tun haben und partout keine Besserung spüren, bietet das Klinikum Schloß Winnenden nun eine neue Therapieform an. Die Herangehensweise ist lange erprobt, hieß es in einem Pressegespräch mit Ärzt/-innen und Pflegenden, doch wird diese Therapie bisher in stationärer Form nur in Mannheim und Freiburg angeboten. Das Winnender Zentrum für Psychiatrie möchte nun eine Versorgungslücke schließen und wird zunächst vier Plätze