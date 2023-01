CMT Urlaubsmesse in Stuttgart: Was man im Remstal 2023 erleben kann

„Am schönschda isch’s dahoim!“ – so heißt’s. Im Remstal ist’s tatsächlich so schön, dass auch Besucherinnen und Besucher von auswärts kommen. In diesem Jahr erwartet alle, die Lust auf eine gute Zeit haben, der berühmte kulinarische Genuss, ein neues Escape-Abenteuer, Kultur, Natur und, und und ...

Das Remstal verspricht wunderbare Minuten, Stunden, Tage. Und zeigt sich selbstverständlich auf der CMT, der laut Eigenwerbung „weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit“. In der Halle 6 (E61) am „markanten Remstal-Stand“ geht’s natürlich um den Wein. Um die vielen Weingüter, die sich, oft mit Auszeichnung, diesem Genussmittel widmen. Die Remstäler Landschaft verspricht aber noch mehr: Wandern in den Reben, Übernachten im Weingut oder künstlerische Highlights direkt im Weinberg – einem vielfältigen Urlaub rund um den Wein steht nichts im Weg. Hier ist das Programm für 2023:

Demnächst in den vergnüglichen Genuss starten:

Nur noch ganz kurz warten und schon ist das Wochenende 11. und 12. Februar. Und dann findet in der Fellbacher Alten Kelter der 25. Weintreff statt. Diese große Weinpräsentation wird Natalie Lumpp, die Weinsommelière, die sogar für den Gault Millau testet, kommentieren.

Der Weintreff ist ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender des Remstal Tourismus e.V. Am 11. und 12. Februar präsentieren 48 Weinerzeuger aus der Region Remstal-Stuttgart ihre besten Tropfen in dem schönen Fachwerkgebäude.

Zum Jubiläum dürfen sich Besucher auf das Special „Cool Wines – Cool climate – Weine aus den höheren Lagen des Remstals“ freuen. Und es findet sich Prominenz unter den Ausstellern: Der amtierende „Remstäler des Jahres“, Formel-1-Safety-Car-Fahrer Bernd Mayländer, wird seine Weine präsentieren.

Der 25. Weintreff in der Alten Kelter Fellbach findet statt am Samstag, 11. Februar, und Sonntag, 12. Februar 2023.

An beiden Tagen wird es jeweils zwei Zeitspannen mit begrenzter Besucherzahl geben: 11 bis 15 Uhr und 16 bis 20 Uhr.

Der Eintrittspreis je Zeitspanne beträgt im Vorverkauf 17,- Euro inklusive Einkaufsgutschein sowie an der Tageskasse 17,- Euro (ohne Gutschein).

Die Karten gibt’s unter www.remstal.de/weintreff sowie vor Ort in der Geschäftsstelle des Remstal Tourismus e.V.

Wer eine weitere Anreise hat und den Weintreff an beiden Tagen besuchen möchte, kann übrigens das Wochenend-Arrangement „Das Remstal für Kenner und Genießer“ beim Weinstadt-Hotel in Beutelsbach buchen.

Speziell für Familien: Sommerferien im Remstal lohnen sich

Die warmen Monate im Jahr 2023 sind im Remstal zum „Genießer-Sommer“ ernannt worden. Während der baden-württembergischen Sommerferien bieten die guten Gasthäuser des Remstals besondere Aktionen für Familien einschließlich eines Remsi-Kindertellers sowie Remsi-Malvorlagen zur Teilnahme an einem Malwettbewerb.

Remsi ist übrigens das Maskottchen des Remstals. Es ist ein rundköpfiges Bienchen mit Strahlelächeln und steht sinnbildlich für die zahlreichen Bienen und anderen Insekten, deren Lebensraum gefährdet ist und denen im Remstal viele Blühflächen gewidmet werden.

Für Junge und Junggebliebene: Rätseln und Knobeln im Remstal

Bislang rund 1000 jungen Rätsel-Freunden brachte das Remsi-Escape-Abenteuer in Beutelsbach Spaß und Spannung. Bald darf nun auch in Urbach gerätselt werden. Dafür kann ab März ein mit Zahlenschlössern und sonstigen wichtigen Utensilien bepackter Rucksack gebucht werden.

Im Zentrum des neuen Remsi-Abenteuers steht die „Döbelesbande“, die auf der Jagd nach dem entführten Ziegenbock ist. Mit Hilfe einer Spielanleitung rätseln sich die Escape-Abenteurer von Station zu Station durch Urbach. Im Verlauf des Games sind codierte Nachrichten zu entziffern sowie knifflige Aufgaben zu bewältigen, um am Ende gemeinsam das Rätsel lösen zu können. Dabei wird ohne den Einsatz digitaler Medien auch ein wenig Ortsgeschichte vermittelt.

Bei den Escape-Abenteuern von Remsi, dem Bienenmaskottchen des Remstals, werden Escape-Game, Geocaching und Schnitzeljagd kombiniert. Der Outdoor-Rätselspaß ist für Kinder und Kindergruppen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren geeignet. Die Spiele wurden von Grundschullehrerin Heike Scharmann entwickelt. Das neue Urbacher Game entstand mit Unterstützung durch die Gemeinde Urbach sowie Joachim Wilke, dem Vorsitzenden des örtlichen Geschichtsvereins.

Das Escape-Abenteuer in Urbach ist ab März buchbar über die Homepage des Tourismusvereins (www.remsi.de/escape-abenteuer).

Der Spielrucksack selbst wird dann abgeholt und wieder abgegeben im Gasthaus/Hotel Rössle Urbach.

Nach wie vor buchbar ist das Game in Beutelsbach, bei dem sich Luitgard von Beutelsbach mit Hilfe von Remsi sowie den großen und kleinen Rätsel-Fans zu Fuß auf die Suche nach einem Räuber begibt, der die Burgherrin von Beutelsbach beklaut hat.

In der Gebühr von 25 Euro ist ein Fünf-Euro-Gutschein enthalten, der bei rund 70 Restaurants, 50 Weingütern und sonstigen im Tourismusverein organisierten Mitgliedern eingelöst werden kann.

Zudem wartet nach Rückgabe des Spiel-Rucksacks ein kleiner Finderlohn.

2,50 Euro pro Buchung werden an eine gemeinnützige Organisation gespendet.

Wer sich erst mal schlaumachen will: die neue Broschüre

Was macht das Remstal als Weinregion aus? Sind es die exzellenten Weine, dank derer sich das Remstal überregional einen hervorragenden Ruf erworben hat? Kaum ein Weinwettbewerb, bei dem die hiesigen Weinbaubetriebe nicht mit auf den vorderen Plätzen landen. Doch was sind die Hintergründe und Grundlagen des Erfolgs?

Antworten darauf gibt eine neu erschienene Broschüre des Remstal Tourismus e.V. unter dem Titel „Weinerlebnis Remstal – ein Versprechen für deinen Gaumen“. Neben einem Einblick zu Rebflächen, Sorten und Weinlagen zeigt die Broschüre insbesondere, wie, wo und wann Besucher des Remstals das Thema Wein genussvoll erleben können. Beispielsweise gibt es Tipps zu Weinproben, zum Wandern in den Reben, zum Übernachten im Weingut oder zu künstlerischen Highlights direkt im Weinberg. Hinweise auf Auszeichnungen und Zertifizierungen fehlen ebenso wenig wie ein Bezugsquellenverzeichnis mit weiteren Infos zum Genusshandwerk im Remstal.

Die Broschüre „Weinerlebnis Remstal“ (30 Seiten) ist kostenfrei erhältlich in der Remstal-Tourist-Info im Endersbacher Bahnhof, in den Tourist-Infos der Mitgliedskommunen sowie im Webshop.

Wer für die Ferienplanung lieber Videos guckt

Ja, das Remstal gibt’s auch auf Instagram, Facebook und Youtube: Ende letzten Jahres wurde eine von Profis gestaltete Social-Media-Kampagne gestartet, die das Genusshandwerk im Remstal ins Rampenlicht rückt und informative Hintergrund-Stories erzählt. Erfolgreich übrigens: Innerhalb kürzester Zeit hat das Premieren-Video mehr als 4000 Views erzielt. In diesem Video geben Robert Kudin und Julia Krehl nicht nur kleine Geheimnisse aus der Küche der Waiblinger „Vorratskammer“ preis, sondern auch sehr persönliche Einblicke in eine schwäbisch-österreichisch-sympathische Kombination.

Am Sonntag, 25. Dezember, plauderten dann Barbara und Julian Singer vom Weingut Singer-Bader in Korb aus dem vinophilen Nähkästchen – über 5000-mal wurde das Video geguckt.

Am Sonntag, 29. Januar, wird dann das nächste Video veröffentlicht. Christoph Klopfer wird einen persönlichen Einblick ins Weingut Klopfer in Großheppach gewähren.

Und so geht’s weiter: Jeweils am letzten Sonntag im Monat wird ein neuer Kurzfilm ausgespielt. Im Mittelpunkt steht dabei stets ein Betrieb aus der Hotellerie und Gastronomie oder aus dem Weinbau. Die Ausspielung erfolgt über die Social-Media-Kanäle von Remstal Tourismus.

Wer das ganze Remstal erkunden will:

Mit drei interkommunalen Veranstaltungen bietet das Remstal auch dieses Jahr wieder attraktive Events über Ortsgrenzen hinweg.

1200 Teilnehmer hatten sich 2022 zur 12-Stunden-Remstalwanderung angemeldet. Während im Vorjahr Start und Ziel in Fellbach erfolgten, fällt der Startschuss in diesem Jahr in Schwäbisch Gmünd. Los geht’s am Donnerstag, 18. Mai (Himmelfahrt), um 9 Uhr. Von Schwäbisch Gmünd aus geht es auf etwa 50 Kilometern durch die Kommunen des oberen Remstals: Waldstetten, Heubach, Essingen, Mögglingen, Böbingen und wieder zurück nach Schwäbisch Gmünd.

Die Ticketbuchung erfolgt online via www.remstalwanderung.de. Im Startpreis von 34 Euro sind Verzehrgutscheine im Wert von 15 Euro sowie eine Urkunde plus Medaille enthalten.

Kunst und Kultur im Remstal

Zur Remstal-Museumsnacht laden am Samstag, 20. Mai, zahlreiche Städte und Gemeinden im ganzen Remstal. Besucher können von 18 bis 24 Uhr wieder Museen, attraktive Ausstellungen und kunstvolle Galerien besuchen – bei freiem Eintritt. Dazu gibt’s ein „genussvolles“ Beiprogramm.

Details werden rechtzeitig unter anderem auf der Homepage www.remstal-museumsnacht.de bekanntgegeben.

„Das Remstal singt“ heißt es dann am Sonntag, 2. Juli. Auch an dieser interkommunalen Veranstaltung nehmen viele Remstal-Kommunen teil und bieten von 15 bis 17 Uhr ein offenes und kostenfreies Sing-Angebot für alle. Kooperationspartner von „Remstal singt“ ist einmal mehr der Landesmusikverband Baden-Württemberg, der unter seinem Dach auch drei Chorverbände bündelt.