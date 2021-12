Der 2. Dezember 2021 ist der Tag eines traurigen und besorgniserregenden Rekordes: Noch nie seit Beginn der Pandemie lagen in Baden-Württemberg so viele Covid-Patienten gleichzeitig auf der Intensivstation wie derzeit. Der Gipfel der Bedrängnis ist damit aber weder im Land noch in den Rems-Murr-Kliniken erreicht, wie ein einfaches Zahlenspiel schlagend belegt. Hintergründe zur aktuellen Corona-Lage.

Angespannter als auf dem Höhepunkt der zweiten Welle

Lange Zeit galt dies