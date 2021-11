Ab Montag, 29. November, herrscht im Rems-Murr-Kreis Hotspot-Alarm: Weil sowohl am Samstag als auch am Sonntag die Inzidenz über 500 lag, gibt es nun Regelverschärfungen für Ungeimpfte. In unserem sächsischen Partnerlandkreis Meißen und im Erzgebirgskreis, wo Welzheimers Partnerstadt Auerbach liegt, eskaliert die Lage zusehends.

Welche Regeln gelten nun?

Am Samstag betrug die Inzidenz 502, am Sonntag ging sie gar auf 506 – damit greift nun ab Montag, 29.