Corona: Ab Sonntag (03.04.) entfallen Maskenpflicht und 3G-Regel fast überall

An diesem Sonntag (03.04) fallen nahezu alle Corona-Schutzmaßnahmen weg. Viele sprechen vom „Freedom Day“. Die Maskenpflicht und 3G-Regel gelten dann nur noch in bestimmten Bereichen.

Wo die Maskenpflicht noch gilt

In Bussen und Bahnen, Pflegeheimen und Krankenhäusern muss der Mund-Nasen-Schutz weiterhin getragen werden. In Schulen hingegen kehrt wieder Normalität ein. Schüler müssen ab Montag (04.04.) keine Maske mehr tragen. In Betrieben entscheiden die Arbeitgeber.

Ostermarkt in Waiblingen am Sonntag (03.04.)

Auch zum verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt in Waiblingen gelten die neuen Corona-Regeln. Im Einzelhandel müssen keine Masken mehr getragen werden. Einzelhändler haben aber trotzdem die Möglichkeit, per Hausrecht eine Maskenpflicht zu verhängen.