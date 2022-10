Corona-Alarm auch in den Rems-Murr-Kliniken? Fünf Thesen zur aktuellen Lage

Vielerorts in Deutschland funken Kliniken SOS wegen der Corona-Belastung. Wie sieht es bei uns aus? Wohin geht die Reise? Was legt eine differenzierte Betrachtung der wichtigsten Kennziffern nahe? Und: Hilft die Impfung noch? Fünf Thesen zur aktuellen Situation.

These 1: Die Rems-Murr-Kliniken haben klug geplant - das hilft jetzt

„Kliniken schlagen Alarm“, vermeldet das ZDF. „Weniger Personal wegen Corona: Siegener Krankenhäuser geraten unter Druck“, steht in der Siegener Zeitung. „OP-Absagen im Raum Osnabrück, Corona-Lage zieht an: Zahl der Krankenhaus-Patienten steigt wieder massiv“, schreibt die Neue Osnabrücker. „Klinikverbund Südwest: Trauriger Rekordwert bei Corona-Patienten“, heißt es im Schwarzwälder Boten.

Erfreulicherweise kommen solch düstere Nachrichten aus den Rems-Murr-Kliniken nicht. Sicher, auch hier liegen derzeit so viele Corona-Infizierte wie noch nie seit Beginn der Pandemie, nämlich 109. Selbst in den Hochphasen früherer Wellen waren es nie mehr als 80 oder 90.

Nun aber macht sich eine Maßnahme bezahlt, die vor gut anderthalb Jahren vielen noch etwas schräg vorkam: Im Frühjahr 2021 nahmen die Rems-Murr-Kliniken einen Container-Anbau in Betrieb, eine Infektionsstation. Manche dachten damals: Äh, die Pandemie geht demnächst doch zu Ende, und jetzt kommen die wie die alte Fastnacht noch mit so was ums Eck.

Von wegen: Die Infektionsstation mit 72 Betten hat sich seither glorios bewährt. Momentan ist sie ziemlich voll, der Rest der Infizierten liegt in Schorndorf. Dass die Nachrichten aus den Rems-Murr-Kliniken derzeit gelassener klingen als die Wasserstandsmeldungen aus vielen anderen Häusern quer durch die Republik, hat also mit vorausschauender, nicht von vorschnellem Optimismus geprägter Planung zu tun.

These 2: „Wegen“ oder „mit“ Corona? Die Frage hat zwei Dimensionen

Klassische Frage: Sind die infizierten Patienten in unseren Kliniken „wegen“ oder nur „mit“ Corona da? Wurden sie aufgrund von Covid-Symptomen eingeliefert, oder kamen sie mit anderen Beschwerden und wurden sozusagen nur nebenbei zufällig positiv getestet? Die Frage lässt sich aus zwei Blickwinkeln beantworten.

Erstens, die Perspektive der Patienten: Momentan „hat die Mehrzahl der Infizierten in den Rems-Murr-Kliniken andere Erkrankungen, die im Vordergrund stehen“, teilt die Pressestelle mit. „Fast alle leiden unter chronischen Erkrankungen. Nur etwa ein Viertel der positiv getesteten Patienten zeigt Corona-Symptome, und die Schwere der Corona-Erkrankungen ist deutlich gesunken gegenüber den früheren Wellen.“

Schlagende Zahl dazu: Momentan müssen nur zwei Covid-Patienten intensivmedizinisch versorgt und beatmet werden.

Zweitens, die Perspektive der Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte: „Für das Krankenhaus und sein Personal sind Patienten ,mit’ Corona mindestens genau so aufwendig wie Patienten, die ,wegen’ Corona unsere Hilfe benötigen. Einzig die Beatmungskapazitäten werden nicht so sehr belastet.“

These 3: Die Lage in den Rems-Murr-Kliniken ist stabiler als in anderen Krankenhäusern

Insgesamt ist „die Lage in den Rems-Murr-Kliniken beherrschbar“, verlautet aus der Pressestelle. „Die Unterbringung ist herausfordernd, aber gesichert.“ Man gehe „aufgrund unserer großen Routine und der Erfahrungen während der gesamten Corona-Pandemie“ davon aus, dass die Kliniken „bei aller Anspannung der Gesamtlage auch weiterhin handlungsfähig bleiben“. Ein Schlüssel sei, „größere Ausfälle beim Personal zu vermeiden, etwa durch konsequentes Nachhalten der Impfstrategie. Unsere Impfquote im Personal liegt bei 90 Prozent.“

These 4: Geimpfte sind besser geschützt - das gilt weiterhin

Stand 18. Oktober waren von 102 infizierten Klinik-Patienten 65 ungeimpft, also rund zwei Drittel – obwohl im Rems-Murr-Kreis die Gruppe der Geimpften ja viel größer ist; rund drei Viertel der Leute haben eine Grundimmunisierung. Wenn die Impfung keine starke Schutzwirkung mehr hätte, dürften rechnerisch unter 102 Angesteckten höchstens 30 Ungeimpfte sein.

These 5: Corona-Kennzahlen - es riecht nicht nach Eskalation

Wo geht die Reise hin? Die einschlägigen Kennzahlen ergeben kein eindeutiges Bild.