Die Corona-Lage ist so kurz nach dem Jahreswechsel immer noch schwer abzuschätzen. In den Rems-Murr-Kliniken ist die Zahl der Covid-Intensivpatienten zwar zurückgegangen, doch die Datenerfassung, was die Infiziertenzahlen angeht, kommt erst jetzt wieder so langsam aus der bundesweiten Feiertagspause heraus. Zudem breitet sich Omikron nun immer weiter aus. Bis 3. Januar wurden bislang 3620 Fälle der Omikron-Variante in Baden-Württemberg an das Landesgesundheitsamt gemeldet.

