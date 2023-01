Corona-Bilanz Rems-Murr: Lockdown, Maske, 2G - was war richtig, was war falsch?

Die Corona-Pandemie ist in Deutschland vorbei, wir sind im endemischen Stadium angekommen. Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen: Was war richtig, was falsch an unserem Corona-Kurs? Der folgende Text wird weder die Corona-Maßnahmen-Kritiker zufriedenstellen noch die Corona-Maßnahmen-Befürworter – denn unbequeme Fragen richtet er an beide Seiten.

Neues Virus: Corona-Pandemie, die Ausgangslage

Ein neues Virus, über das zunächst selbst medizinische Koryphäen so gut wie nichts wissen, trifft auf eine Bevölkerung, die noch keinerlei Grundimmunität durch frühere Infektionen aufbauen konnte; und eine Impfung gibt es nicht: Das war die Lage zu Beginn der Pandemie 2020. (Mehr zu dieser Ausgangslage finden Sie hier.)

Solch eine Situation ist prinzipiell sprengkräftig, und genau das offenbarte sich dann auch: Corona entfaltete globale Zerstörungswucht. Experten der Weltgesundheitsorganisation haben aufgrund von Übersterblichkeitsdaten aus vielen Ländern hochgerechnet: Allein in den Jahren 2020 und 2021 dürften weltweit fast 15 Millionen Menschen nach Infektion verstorben sein. Das übertrifft erschreckend weit die ebenfalls schon sehr hohe Zahl der offiziell via Tests verifizierten Fälle (bis heute etwa 6,7 Millionen). Mehr dazu siehe hier.

Maßnahmen zur Eindämmung waren, solange keine Impfung zur Verfügung stand und die Menschen keine Widerstandskräfte entwickelt hatten, verzweifelt notwendig. Ohne sie stünden wir heute vor einem noch viel schrecklicheren Desaster. Dass Corona nie mehr als eine Grippe und nur ein Fall von Panikmache gewesen sei, ist falsch.

Aber bei dieser pauschalen Einordnung dürfen wir nicht stehenbleiben. Welche Maßnahmen haben sich bewährt? Welche nicht? Was war zu mild, was zu streng, was halbherzig, was überzogen?

Corona-Streitfall Maske: Sicher kein "Menschheitsverbrechen"

Beginnen wir mit einer anfangs umstrittenen, mittlerweile aber einfach zu beantwortenden Frage: Waren Masken sinnvoll?

Ja. Die Forschungslage ist mittlerweile ziemlich eindeutig. Nur ein Beispiel unter sehr vielen: Eine Studie des Max-Planck-Instituts für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen belegte, dass es selbst bei drei Metern Abstand keine fünf Minuten dauere, bis sich eine ungeimpfte Person, die in der Atemluft eines Infizierten steht, mit fast 100-prozentiger Sicherheit anstecke. Tragen beide Leute Mund-Nasen-Schutz, liege das Ansteckungsrisiko selbst auf kürzeste Distanz nach 20 Minuten nur bei etwa einem Promille (gut sitzende FFP2-Masken), vier Prozent (schlecht sitzende FFP2-Masken) oder zehn Prozent (OP-Masken).

Maskenpflicht einzuführen, war obendrein ein maßvolles Mittel des Infektionsschutzes und weder eine katastrophale Freiheitseinschränkung noch ein „Menschheitsverbrechen“, wie Kritiker raunten.

Nun aber wird es hoch kompliziert: Haben sich die Lockdowns bewährt?

Corona-Streitfall Lockdown: Von Risiken und Nebenwirkungen

Klar ist: Abstand hilft; und ein Lockdown ist der ultimative Abstandhalter. Eine in der Zeitschrift Science veröffentlichte Simulationsstudie von Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts kam zum Ergebnis: Der deutsche Lockdown im März 2020 habe den Infektionsschwung klar gedrosselt und sei nötig gewesen, um das exorbitante Wachstum der Ansteckungszahlen zu ersticken. Zu ähnlichen Befunden kam eine Berkeley-Studie, die Daten aus China, Südkorea, Italien, Frankreich, Iran und USA auswertete. Mehr zu diversen Studien finden Sie hier.

Andere Forschungsarbeiten indes wecken Zweifel. Und selbst, wenn man einen Dämpfungseffekt unterstellt, bleibt eines unabweislich: Lockdowns zeitigen fatale Nebenwirkungen. Kritiker haben darauf früh hingewiesen. Sie alle als Corona-Leugner und Querdenker zu schmähen, wäre total verfehlt.

Ungesunde Lebensstile, sich verschärfende Vorerkrankungen, Depressionen: Ein Lockdown kann all das auslösen. Er kann Bildungschancen beeinträchtigen, Berufsperspektiven vereiteln, aufgrund von Langzeitfolgen Lebenszeiten verkürzen und auch akut zu Todesfällen führen. Eine britische Studie weist darauf hin, dass dort viele Leute selbst bei dringlichem Krebsverdacht nicht rechtzeitig zum Arzt gingen. Kinder verloren in der Schule den Anschluss. Gastwirte standen teilweise am Abgrund.

Und so übertrieben die Proteste gegen die Maske anmuten: Ein Lockdown ist in einer Demokratie tatsächlich eine sehr drastische Freiheitseinschränkung. (Eine frühere Bestandsaufnahme zur Lockdown-Frage finden Sie hier.)

Schulschließungen und Ausgangssperren: Fragwürdig

Was überwog: Nutzen oder Schaden? Das in allen Aspekten sauber gegeneinander abzuwägen, wird für die Forschung eine Epochenaufgabe.

Sehr vorsichtiger, provisorischer Antwortversuch: Ein Lockdown kann sinnvoll sein, wenn er in einer gesellschaftlich hochbedrohlichen, aufgrund fehlenden Wissens kaum kontrollierbaren Lage sehr früh, bei einem gerade erst aufgischtenden Infektionsgeschehen, greift, dadurch hohe Wirksamkeit entfaltet und deshalb auch schnell wieder beendet werden kann. Das aber ist in Deutschland nicht durchweg gut gelungen. Im Nachhinein sind zumindest die langen Schulschließungen zu hinterfragen; und am Sinn der abendlichen Ausgangssperren lässt sich stark zweifeln.

Wie schwierig es ist, das richtige Maß zu finden, zeigen zwei Momentaufnahmen.

Fallstudie eins wird vermutlich Corona-Maßnahmen-Kritiker ärgern – Fallstudie zwei aber formuliert auch eine unangenehme Frage an die Kritiker der Kritiker.

Corona-Fallstudie eins: Wir haben zu spät reagiert

Am 3. März wurde die erste Infektion im Rems-Murr-Kreis diagnostiziert. Bereits wenige Tage danach schränkten viele Bürger ihre Mobilität freiwillig stark ein. Genau zwei Wochen nach dieser ersten Rems-Murr-Ansteckung wurden die Schulen geschlossen; einen Tag später folgten weitere Einschränkungen (unter anderem Schließung von Sportanlagen und vielen Läden); weitere drei Tage später wurde das Maßnahmenbündel vervollständigt (Verbot aller Versammlungen mit mehr als fünf Personen, Schließung der Gaststätten).

Vom ersten lokalen Aufkeimen der Krise bis zur Vollbremsung vergingen 18 Tage. Etwa 90 Todesfälle forderte diese erste Welle im Kreis. In ganz Deutschland waren es weniger als 9.000. Wir kamen im internationalen Vergleich glimpflich davon.

Aber genau dieser Erfolg setzte eine fatale Dynamik in Gang. Protestdemo reihte sich an Protestdemo. Weite Teile der Bevölkerung waren der Vorsicht überdrüssig. Politiker stritten. Das berüchtigte Präventionsparadox schlug voll zu – wenn Maßnahmen Schlimmes verhindern, denken viele: Ist doch gar nicht so schlimm gekommen, also wäre das alles nicht nötig gewesen.

Und so überrollte uns die zweite Welle. Sie gischtete im Rems-Murr-Kreis Anfang Oktober auf. Aber erst Anfang November trat ein halbherziger Teil-Lockdown in Kraft, der erst am 16. Dezember verschärft wurde. Die Folge: etwa 200 Tote im Rems-Murr-Kreis. Und in ganz Deutschland: rund 50.000 binnen nur drei Monaten; fast ein Drittel aller 160.000 Todesfälle in drei Pandemiejahren.

Hätten wir uns einmütig noch einmal zusammengerissen bis zum Impfstart im Januar 2021, wäre viel Leid abgewendet worden. (Eine ausführliche Variante dieser Fallstudie finden Sie hier.)

Corona-Fallstudie zwei: Tyrannei der Ungeimpften - oder der Geimpften?

Im Herbst 2021 kam wieder eine Welle. Erneut Maßnahmen zu ergreifen, war richtig; dringlich für eine höhere Impfquote zu werben, war richtig; die Gefahr wieder ernst zu nehmen, war richtig – und doch ging das Maß verloren.

Es war die Zeit der 2G-Regel: Geimpfte durften rein, Ungeimpfte mussten draußen bleiben. Denn wer geimpft sei, hieß es, sei ja gegen eine Infektion geschützt und könne auch niemanden mehr anstecken.

Es war die Zeit der Brachialattacken: In jenem November sprach der Ärzte-Funktionär Frank Ulrich Montgomery von der „Tyrannei der Ungeimpften“, als trügen sie allein die Verantwortung, dass all das einfach nicht aufhört.

Es war die Zeit, als die Politik mit schockpädagogischen Taschenspielertricks arbeitete: Das baden-württembergische Landesgesundheitsamt wies wie das bayrische die Inzidenz gesondert für Geimpfte (niedriger) und Ungeimpfte (höher) aus, warf aber Infektionsmeldungen, bei denen überhaupt keine Angaben zum Impfstatus vorlagen, einfach in den „Ungeimpft“-Topf. Immerhin, das Kreisgesundheitsamt Rems-Murr hat den Unsinn nie mitgemacht und auf einen „geteilten“ Inzidenzwert am Internet-Dashboard immer verzichtet.

Es war, kurzum, die Zeit, als es hieß: Die Ungeimpften sind an allem schuld.

Längst aber ist klar: So war es nicht. Denn die Impfung hat zwar ein großes Versprechen gehalten, ein anderes aber nicht eingelöst. Die Schutzwirkung gegen schwere Krankheitsverläufe ist sehr gut; die Schutzwirkung gegen bloße Ansteckung und Weiterverbreitung ist nicht gut. Wer sich also nicht impfen ließ, nahm vor allem ein Risiko für sich selbst in Kauf. Zur Gefahr für andere wurden auch die Geimpften.

Corona-Zweifel: Was uns allen gut zu Gesicht stünde

Zur viel beschriebenen Spaltung der Gesellschaft in der Corona-Krise haben ganz sicher maßlose Verschwörungserzählungen und haltlose Gerüchte beigetragen. Wenn jene, die Corona für eine Erfindung von Bill Gates hielten, sich durchgesetzt hätten, wenn die Vernünftigen diesem Unsinn nicht getrotzt hätten, wären wir vor allem im ersten Jahr der Pandemie in einen Albtraum getaumelt.

Aber zumindest in jenen Wochen Ende 2021 ging Spaltungswut auch von der Mehrheitsgesellschaft aus. Die Schmähungen gegen die Ungeimpften nahmen bisweilen maßlose Züge an. Dabei verstieß, wer auf den Stich verzichtete, zu keiner Zeit gegen ein einziges Gesetz. Eine allgemeine Impfpflicht gab es nie, aus durchaus guten Gründen. Angesichts einer Pandemie, die einfach partout nicht aufhören wollte, die Ungeimpften zu Sündenböcken zu machen, war dem gesellschaftlichen Frieden gewiss nicht dienlich.

Wie gesagt, noch in Jahren und wohl Jahrzehnten werden neue, vertiefte Forschungserkenntnisse unseren jetzigen Wissenstand erweitern, ausdifferenzieren oder auch infrage stellen. Eins aber zeichnet sich jetzt schon ab: Egal, auf welcher Seite wir, Sie, ich standen – Grund, unser Verhalten in dieser ungekannten Krise selbstkritisch zu beleuchten, haben wir alle. Mit Bezug auf die härtesten der Querdenker mag das ein frommer Wunsch sein, aber wir anderen – Maßnahmen-Kritiker wie Maßnahmen-Kritiker-Kritiker, sollten uns Nachdenklichkeit, die eigenen Gewissheiten betreffend, gönnen. Der Autor dieses Textes schließt sich da ausdrücklich mit ein.