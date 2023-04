Corona: Ende der Maskenpflicht in den Rems-Murr-Kliniken

In den Rems-Murr-Kliniken können Besuche künftig wieder ohne Masken stattfinden. Wer freiwillig einen Mund-Nasen-Schutz tragen möchte, kann dies selbstverständlich weiterhin tun. „Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei allen Besucherinnen und Besuchern der Rems-Murr-Kliniken bedanken, die während der langen Pandemie so viel Verständnis für die Maskenpflicht gezeigt haben“, sagt Klinik-Geschäftsführer André Mertel.

Besuchsregelung 1-1-1 zum 1. März aufgehoben

„Aufgrund ihrer Solidarität und Disziplin ist es gelungen, unsere Patientinnen und Patienten, aber auch unsere Mitarbeitenden in dieser schwierigen Zeit zuverlässig zu schützen. Auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Rems-Murr-Kliniken danke ich von ganzem Herzen dafür, dass sie unser Hygienekonzept mittragen und im täglichen Kontakt mit Besucherinnen und Besuchern immer wieder auf die Maskenpflicht aufmerksam gemacht haben.“

Die während der Corona-Pandemie eingeführte Besuchsregelung 1-1-1 (ein Besucher für eine Stunde pro Tag) war in den Rems-Murr-Kliniken bereits zum 1. März aufgehoben worden.