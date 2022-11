Corona-Fallzahlen: So ist die aktuelle Lage im Rems-Murr-Kreis - Stand 03.11.

Seit Beginn der Corona-Pandemie informieren wir täglich über die aktuellen Coronavirus-Zahlen: Wie entwickeln sich Neu-Infektionen, Inzidenz und Intensivbettenbelegung? Und wie ist die aktuelle Lage in den Rems-Murr-Kliniken? Das sind die aktuellen Zahlen für den Rems-Murr-Kreis und Baden-Württemberg.

Aktive Corona-Fälle und Sieben-Tage-Inzidenz im Rems-Murr-Kreis

Im Rems-Murr-Kreis befinden sich aktuell 535 Infizierte in Quarantäne (Stand Donnerstag, 03.11.). Das sind 147 Infizierte mehr als am Mittwoch (02.11.).

(Stand Donnerstag, 03.11.). Das sind 147 Infizierte mehr als am Mittwoch (02.11.). Die 7-Tage-Inzidenz liegt im Kreis aktuell bei 218 (Stand Donnerstag, 03.11.)

Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Covid-19-Fälle pro 100.000 Einwohner.

Das ist die Lage in den Rems-Murr-Kliniken

Aktuell befinden sich 43 Corona-Patienten in stationärer Behandlung in den Rems-Murr-Kliniken.

in den Rems-Murr-Kliniken. Davon werden zwei Patienten auf der Intensivstation versorgt, einer davon wird beatmet (Stand Donnerstag, 03.11.).

Hospitalisierungsinzidenz und Anzahl der belegten Intensivbetten

Die Hospitalisierungsinzidenz in Baden-Württemberg liegt bei 4,6.

in Baden-Württemberg liegt bei Die Anzahl der Intensivbetten, die in Baden-Württemberg mit Covid-19-Patienten belegt sind, beträgt 150 (Stand Donnerstag, 03.11.).

Die Hospitalisierungsinzidenz (auch Hospitalisierungsrate genannt) weist die hospitalisierten Covid-19-Fälle unter den in den letzten sieben Tagen gemeldeten Fällen bezogen auf 100.000 Menschen aus.

Gesamtzahl Corona-Infizierte und Todesfälle

Seit Beginn der Pandemie wurden im Rems-Murr-Kreis 189.055 Infektionen mit Covid-19 gemeldet (Stand Donnerstag, 03.11.) .

gemeldet (Stand Donnerstag, 03.11.) Aktuell sind im Kreis 658 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bekannt (Stand Donnerstag, 03.11.).

Impfungen und Booster im Rems-Murr-Kreis

Die Zahlen zu Corona-Impfungen werden nicht mehr auf Landkreis-Ebene erhoben. Die Daten, die beim Corona-Dashboard des Rems-Murr-Kreises zur Verfügung gestellt werden, sind seit Juni nicht mehr aktualisiert worden. Hintergründe dazu lesen Sie in unserem Artikel zum Thema..

Hinweise zu den Zahlen

Da sowohl das Landratsamt als auch das Landesgesundheitsamt am Wochenende keine aktuellen Zahlen mehr veröffentlichen, können wir an Samstagen und Sonntagen keine Kennzahlen veröffentlichen. Den Stand der jeweiligen Werte entnehmen Sie jeweils den Angaben in Klammern bzw. bei Grafiken der Beschriftung.

In einzelnen Fällen ist es möglich, dass Covid-Todesfälle wieder aus der Statistik entfernt werden. Das geschieht laut Landratsamt dann, wenn sich nach der Meldung eines Todesfalls herausstellt, dass die betreffende Person nicht im Rems-Murr-Kreis wohnhaft ist.