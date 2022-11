Corona frisst die Kultur: Biggi Binder, Klaus Marquardt und andere Rems-Murr-Musiker erzählen

Was wird das hier? Eine niederschmetternde Geschichte? Oder eine aufbauende? Wohl beides; sie handelt von Not und Schönheit der Musik. In den Hauptrollen: Meistergeiger Klaus Marquardt; Biggi Binder, Sängerin der Gruppe Wendrsonn; und die Waiblinger Studio-Betreiber Hubertus Amann und Werner Bayer.

Abgesagt - oder: Die Corona-Null

Auftritt Klaus Marquardt. Wie viel arbeitet ein normaler Mensch? Fünf Tage die Woche, 46 Wochen das Jahr, abzüglich ein paar Feiertagen, macht 220 Arbeitstage: so ungefähr. Aber was ist schon normal? Marquardt kam im Jahr 2019 auf 15 freie Tage. Sprich: 350 von 365 war er beschäftigt.

Gigs. Studio-Jobs. Arrangements schreiben, bei Musicals mitwirken. So lief das bei ihm seit Jahren. Mal tourte er mit den Fantastischen Vier, mal nahm er im Studio mit Pur auf, mal schrubbte er binnen zwei Monaten im SI-Centrum 30-mal den Glöckner von Notre Dame, mal konzertierte er mit den Heidelberger Sinfonikern oder der jungen Kammeroper Köln.

350 von 365: Das war Marquardts Pensum. Bis es im März 2020 „auf null“ fiel. „Einfach gar nichts mehr. Brutal.“ Die Coronakrise traf viele Musiker wie ein Vorschlaghammer. „Wir hängen alle völlig. Und zwar so was von.“

Auftritt Biggi Binder. Die Sängerin hat sich mit der Gruppe Wendrsonn, in der auch Marquardt mitwirkt, eine staunenswerte Nische gebaut, möbliert und ausgepolstert: Folk mit schwäbischen Texten. Das soll erfolgreich sein? Theoretisch eine absurde Idee. Praktisch landete das Wendrsonn-Lied „Da ben i dahoim“ vier Jahre in Folge in der Top 50 der SWR-1-Hitparade, zuletzt 2018 vor „Sultans of Swing“ von den Dire Straits, „Let it be“ von den Beatles, „Master of Puppets“ von Metallica und „Atemlos“ von Helene Fischer.

Der Wendrsonn-Tourplan von 2019 steht immer noch im Internet, er dokumentiert mehr als 40 Konzerte – in die Hälfte der Termine ist, weiße Schrift auf schwarzem Grund, reingestempelt: „ausverkauft“.

2020 folgte eine weitere lange Liste von Auftrittsdaten. Nur die Stempelschrift las sich jetzt etwas anders. Statt „ausverkauft“ stand überall: „abgesagt“.

Schneekugel - oder: Die Corona-Metapher

Wer von draußen in eine Schneekugel reinschaut, sieht es weiß rieseln, die Welt dort drinnen ist winzig und still, wie verzaubert; und wohlbehütet von der Glashaube, die alles überwölbt. Man kann das Ding schütteln: Es schneit. Schön.

Aber von drinnen rausschauen zu müssen, ist ein Horrortrip: Die Riesen vor der Scheibe gucken dich so achtlos freundlich an, als seist du nichts als ein Spielzeug, und dann nehmen sie auch noch dein ganzes Haus und schütteln es durch, bis du fast erstickst im Schneegestöber. Deinen Alptraum halten die für ein Idyll.

Schönheit und Not der Musik in Coronazeiten – ein dichteres Bild lässt sich dafür kaum finden. Biggi Binder hat daraus einen Text gemacht, „Snow Globe“, Marquardt formte die Musik. Ein Lied nahm Gestalt an. Das Arrangement ist gesättigt von betörender Streicherschwere, Geigen und Cello schwellen samtdunkel, und erst nach einer Minute setzt das Schlagzeug ein, das heißt, es setzt nicht ein, es ist eher zu ahnen als zu hören, wie vom Schnee gedämpfte Schritte. All das klingt durchsichtig und dicht zugleich, es klingt nach Raum und Weite und intim. Tolle Nummer: eine Corona-Frucht.

KayToBee heißt das Projekt. Ein K, zwo B: Klaus, Biggi Binder. Vermutlich hätten sie nie die Zeit dafür gefunden, wenn dieses verdammte Virus nicht über uns alle gekommen wäre. Und ziemlich sicher hätten unter normalen Umständen die folgenden sonst vielbeschäftigten Herren nicht mitmusiziert: Armin Sabol, vormals Gitarrist bei Peter Schilling und den Fantastischen Vier; Paul Harriman, früher Bassist bei Purple Schulz, Anne Haigis, Reinhard Mey; Wolf Simon, ehemals Schlagzeuger der Klaus Lage Band, bei Wolfgang Petry, Howard Carpendale, Udo Lindenberg.

Aufnahmeort aber war: ein Studio in Waiblingen-Neustadt.

Der Wartesaal - oder: Das Corona-Kreativlabor

Auftritt Hubertus Amann, 61, und Werner Bayer, 63. Zwei Branchen-Veteranen: Schon in den 80er Jahren besorgten sie beim „Rockpalast“ in der Essener Gruga-Halle die Monitormischung, für damals noch junge und aufstrebende Bands mit Namen wie Red Hot Chili Peppers oder U2.

Bayer arbeitet heute als Produktmanager bei der d&b Audiotechnik GmbH Backnang, coronabedingt in Kurzarbeit. d&b produziert und vertreibt weltweit Lautsprechersysteme für Musicals, Theater- und Opernhäuser, Rundfunk- und TV-Produktionen, Stadionkonzerte.

Amann hat eine Software-Firma, als digitaler Dienstleister stellt er Datenbanken für Firmen zur Verfügung. Durch die Coronakrise ist er beruflich gut gekommen, und etwas Geld hatte er auch übrig – also richtete er gemeinsam mit Bayer in Neustadt ein Tonstudio ein, das dropD.

Erlesenes Equipment findet sich hier auf 250 Quadratmetern, vom Steinway-Flügel bis zum Analog-Synthesizer PolyD der Firma Behringer; Gitarren von der Telecaster bis zur Fender Jaguar; Schlagzeug-Kabine, 80 Mikrofone, Spitzenmischpult.

In der Coronakrise hat das dropD für alle, die dort ein- und ausgehen, eine Doppelfunktion: halb Kreativlabor, halb Wartesaal. „Wenn es gut läuft“, sagt Bayer, „kriegen wir irgendwann für unsere Investitionen wieder was raus.“ Fürs Erste soll dies schlicht ein Ort sein, „wo Leute Lust haben, Musik zu machen“.

Einen Hausmixer gibt es auch: Mario Simic, 27, Absolvent des renommierten SAE Institute, der School of Audio Engineering. Im März 2020 wollte er beruflich voll durchstarten, ging mit einer Hip-Hop-Band auf große Tour; nach einem Konzert war sie vorbei. Immerhin, sie soll fortgesetzt werden: im September 2022.

Musik als Beruf - oder: Wie soll das noch gehen in Corona-Zeiten?

Musik ist so was Ähnliches wie Fußball: Die meisten Leute verdienen keinen Cent damit, ein paar wenige werden steinreich. Dazwischen gibt es Leute wie Biggi Binder oder Klaus Marquardt: Ohne in jungen Jahren einen Hit gelandet und eine Weltkarriere gestartet zu haben, ist es ihnen doch gelungen, mit Begabung und Ausdauer aus ihrer Leidenschaft einen Beruf zu machen.

Nicht, dass man da im Geld schwimmt. Käme jemand auf die verwegene Idee, eine Konzertgage in einen Stundenlohn umzurechnen, fiele die Bilanz wohl desaströs aus: In die Kalkulation müssten ja nicht nur die 100 Minuten auf der Bühne einfließen, sondern auch Anreise, nachmittäglicher Aufbau, Soundcheck, nächtlicher Abbau, Heimfahrt; und all die unbezahlten Probenraum-Tage davor.

Aber gut, wer was auf dem Kasten, Freude an der kreativen Selbstausbeutung und keine wahnsinnigen materiellen Ansprüche hat, kann doch vernünftig – sprich: irgendwo zwischen bejubelt und prekär – davon leben. Das heißt: Man konnte. Und wie lebt es sich jetzt? Großes Gelächter. „Gute Frage“, sagt Marquardt, 58. Er komme bislang „finanziell einigermaßen durch“, aber die „Rücklagen“ seien „praktisch weg“; sprich: die Altersvorsorge. Auto oder Kühlschrank sollte derzeit bitte nicht kaputtgehen. Biggi Binder, 47, unterrichtet immerhin an der Jugendmusikschule Backnang, wenn auch derzeit nur online.

Es geht, irgendwie. Aber wie lange noch? Branchenstudien besagen: Bevor Corona kam, machten die etwa 1,2 Millionen Berufstätigen in der deutschen Kultur- und Kreativwirtschaft jährlich einen Umsatz von rund 175 Milliarden Euro – etwa so viel wie die gesamte chemische Industrie. Und doch scheint sich außer den Betroffenen kaum jemand Sorgen zu machen, was hier derzeit wirtschaftlich und kulturell alles den Bach runterzugehen droht, wie viele Künstler, Veranstalter, Beschallungstechniker vor der Umschulung, wie viele Bands vor der Aufgabe, wie viele Clubs und Unternehmen vor der Pleite stehen. Die Konzertkneipen sind jetzt zu – wie viele werden je wieder aufmachen? Wenn das Virus irgendwann mehr oder weniger besiegt sein wird – wie viele der kleinen und mittleren Audio-Verleihfirmen werden noch übrig sein? Und haben sie dann überhaupt noch genug Fachkräfte?

Zwei Ausblicke - oder: Hoffnung und Zweifel

Die großen Festivals sind auch für Sommer und Herbst 2021 bereits wieder abgesagt. Und Wendrsonn? Hat zwar schon ein Dutzend Termine im Kalender stehen für 2021; aber alles vor Juli wird garantiert den „Abgesagt“-Stempel draufgeknallt bekommen. Was der Herbst bringt, wird man sehen.

„Die Leute sind schon hungrig“ auf Kultur, glaubt Werner Bayer. Womöglich werde es 2022 „zu wenige Techniker geben“ für all die vielen Veranstaltungen landauf, landab. Vielleicht brechen dann goldene Zeiten an für Musiker.

Oder, unkt Klaus Marquardt, „wir werden die nächsten Jahre darum kämpfen, wieder an das sowieso schlechte Gagen-Niveau ranzukommen“, das vor der Krise galt.