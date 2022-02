Wie viele Covid-Patienten in den Rems-Murr-Kliniken sind ungeimpft? Und wie viele geimpft? Dieser heiß diskutierten Frage sind wir im Herbst schon einmal nachgegangen. Zeit für eine Aktualisierung: Was hat sich durch Omikron verändert? Aufwühlende Antwort: fast alles ... Aber was folgt daraus, vor allem für die Debatte um die allgemeine Impfpflicht?

Rückblick: Ungeimpfte Covid-Patienten krass stärker gefährdet

Zunächst eine Rückblende. Vor einigen Monaten haben wir gefragt: