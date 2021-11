„Aktuell spielt sich das Infektionsgeschehen vor allem in der ungeimpften und nicht-immunisierten Bevölkerung ab. Am stärksten betroffen sind Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 0 und 19 Jahren“, teilt das Landesgesundheitsamt mit und gibt auch Auskunft über die Inzidenzen und Todesfälle bei den unter 18-Jährigen.

Die Anzahl der übermittelten Neuinfektionen ist in Baden-Württemberg in der Altersgruppe zehn bis 19 von 2925 in der Kalenderwoche 42 auf 4064 in der Kalenderwoche 43