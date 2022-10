Corona im Rems-Murr-Kreis: Fragen und Antworten zur vierten Impfung

Die Corona-Zahlen steigen wieder kräftig. Viele Menschen machen sich jetzt Gedanken über die vierte Impfung, die auch einige Fragen aufwirft. Wann macht eine zweite Auffrischung Sinn? Wer gilt nach den aktuellen Bestimmungen als vollständig geimpft? Und vieles mehr.

Wem empfiehlt die Stiko eine vierte Impfung?

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt Personen ab 60 Jahren – und Personen ab fünf Jahren mit einem erhöhten Risiko für schwere Verläufe wegen Immunschwäche – eine vierte Impfung. Ebenfalls eine vierte Impfdosis wird Menschen empfohlen, die in Pflegeeinrichtungen leben, Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf in Einrichtungen der Eingliederungshilfe sowie Personen, die in medizinischen Einrichtungen oder in der Pflege arbeiten – insbesondere, wenn sie direkten Kontakt zu gefährdeten Menschen haben. Ist man gesundheitlich nicht gefährdet und unter 60, empfiehlt die Stiko aktuell keine vierte Impfung.

Welche Impfungen nach den aktuellen Empfehlungen erforderlich sind, kann im Rahmen eines Corona-Impfchecks der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nachgeprüft werden.

Sollten sich 60-Jährige auf jeden Fall ein viertes Mal impfen lassen?

Laut Gesundheitsminister Karl Lauterbach reduziere sich mit der vierten Impfung für über 60-Jährige die Sterblichkeit, heißt es in einer Mitteilung des Bundesgesundheitsministeriums zur Corona-Infektionslage: „Es macht für ältere Menschen einen Riesenunterschied, ob man dreimal geimpft ist oder ob man viermal geimpft ist.“

Auch Virologe Hendrik Streeck äußerte sich in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur (dpa) zur zweiten Booster-Impfung – er vertritt allerdings die Meinung, dass drei Impfungen bei gesunden Menschen unter 60 Jahren „hervorragend“ gegen einen schweren Verlauf schützen würden. „Man muss ganz deutlich sagen: Die Verwendung des angepassten Impfstoffs ist nicht bei allen Menschen nötig.“

Bisher haben nur 20 Prozent der über 60-Jährigen in Baden-Württemberg ihre zweite Auffrischungsimpfung erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung des Landessozialministeriums vom 10. Oktober.

Welche Impfstoffe empfiehlt die Stiko für die vierte Impfung?

Die Stiko empfiehlt den Booster mit angepassten Impfstoffen. Damit sind sowohl die auf die Omikron-Variante BA.1 angepassten Booster als auch die auf die Subvarianten BA.4/BA.5 abgestimmten Impfstoffe gemeint.

Wann sollte eine zweite Auffrischungsimpfung erfolgen?

Der zweite Booster soll frühestens sechs Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung beziehungsweise einer Corona-Infektion verabreicht werden. Es gibt allerdings Ausnahmen, bei denen die Booster-Impfung schon früher möglich ist. Zu diesen Ausnahmen gehören Menschen ab fünf Jahren, die unter einer Immunschwäche leiden. Ihnen wird ein kürzerer Abstand von mindestens drei Monaten nach der ersten Auffrischungsimpfung empfohlen.

Ist eine zweite Auffrischungsimpfung ohne Empfehlung möglich?

Auf der Seite der Stiko findet man eine Info zu Impfungen im Allgemeinen, die besagt, dass eine fehlende Stiko-Empfehlung den Arzt nicht an einer begründeten Impfung hindert. Und gemäß der Coronavirus-Impfverordnung ist der Anspruch auf Auffrischungsimpfungen grundsätzlich nicht auf bestimmte Personengruppen beschränkt.

Genesen oder nicht: Brauche ich eine vierte Impfung?

Gesunde Personen, die bereits drei Impfstoffdosen erhalten haben, sind nach Ansicht der Stiko weiterhin gut vor schweren Verläufen geschützt, auch wenn sie keine Omikron-Infektion durchgemacht haben. Ihnen wird derzeit keine weitere Auffrischung empfohlen. Es gibt auch keine Empfehlung für eine vierte Impfung nach dreimaliger Impfung und dann erfolgter Genesung.

Eine oder mehrere vorhergehende Infektionen allein schützen laut Stiko nicht vor einer weiteren Ansteckung: Besseren Schutz erreicht man durch eine Kombination aus natürlicher Infektion und Impfung. Diese Kombination ist unter dem Begriff hybride Immunität bekannt. Die chronologische Abfolge der drei immunologischen Ereignisse ist dabei wahrscheinlich unbedeutend. Zwischen den jeweiligen Ereignissen muss jedoch ein zeitlicher Mindestabstand bestehen.

Personen, bei denen eigentlich eine Indikation für eine zweite Auffrischungsimpfung vorliegt, die aber in einem Abstand von mehr als drei Monaten nach der ersten Auffrischungsimpfung eine Infektion durchgemacht haben, wird vorerst keine zweite Auffrischungsimpfung empfohlen.

Wer gilt als vollständig geimpft?

Seit dem 1. Oktober gilt als vollständig geimpft, wer drei Impfungen hinter sich hat.

Als vollständig geimpft gilt auch, wer zwar nur zwei Impfungen hat, auf den aber außerdem noch eine der folgenden Optionen zutrifft:

ein positiver Antikörpertest vor der ersten Impfung;

eine mit einem PCR-Test nachgewiesene Infektion vor der zweiten Impfung;

eine mittels PCR-Test nachgewiesene Infektion nach der zweiten Impfung – dabei müssen seit der Testung 28 Tage vergangen sein;

Kann eine Auffrischungsimpfung zeitgleich mit anderen Impfstoffen verabreicht werden?

Laut Sozialministerium kann die Auffrischungsimpfung zeitgleich mit anderen Totimpfstoffen verabreicht werden. Dazu gehören Impfstoffe zum Schutz vor Influenza und Pneumokokken. Nach den aktuellen Stiko-Empfehlungen kann die Grippeschutzimpfung gleichzeitig mit der Impfung gegen Pneumokokken und mit den Covid-19-Impfstoffen von Biontech/Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson verabreicht werden. Eine Corona-Impfung mit Novavax ist zeitgleich mit der Impfung gegen Influenza möglich.