Corona im Rems-Murr-Kreis: Nicht nur die Inzidenz steigt aktuell zu steil

Das Corona-Geschehen hat heftig Fahrt aufgenommen. Die bereits wieder sehr hohe Inzidenz ließe sich ja noch wegmoderieren nach dem Motto: Was soll’s, das hat doch nicht mehr viel zu bedeuten. Aber auch zwei andere wichtige Kennzahlen steigen derzeit leider steiler, als unter Omikron-Bedingungen eigentlich zu erwarten wäre.

Kennzahl 1, die Inzidenz: Erwartungsgemäß hoch

Klassiker zur Einschätzung der Corona-Krise: die Inzidenz – Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen.

Sie steigt im Rems-Murr-Kreis seit drei Wochen steil, von 169 am 18. September auf 616 am 6. Oktober. Zum Vergleich: Die Herbstwelle 2021 begann später und nahm langsamer Fahrt auf – von Inzidenz 94 am 8. Oktober auf gut 200 Ende Oktober.

Ein steileres Wachstum als derzeit gab es in der gesamten Pandemiezeit nur Anfang 2022, als Omikron die Vorgängervariante Delta ablöste: Die Inzidenz raste binnen drei Wochen von etwa 200 auf rund 800 (und dann weiter bis über 1800 im Frühjahr).

Die Herbstwelle 2022 hat also ordentlich Druck, aber das war zu erwarten: Wir haben derzeit ja fast keine Maßnahmen mehr, das war im Herbst 2021 noch ganz anders. Und außerdem regiert Omikron: sehr ansteckend, aber nicht sehr gefährlich.

Insofern: Die Inzidenz allein ist kein verlässlicher Maßstab mehr, um die Corona-Lage einzuordnen. Wir müssen genauer hinschauen.

Kennzahl 2, Hospitalisierungsinzidenz: Überraschend hoch

Wie viele der in den vergangen sieben Tagen neu infizierten Menschen sind im Krankenhaus gelandet? Das ist die Hospitalisierungsinzidenz; auch dieser Wert wird pro 100.000 angegeben, allerdings nicht landkreisgenau berechnet, sondern nur für jedes Bundesland.

Vermutung: Omikron ist weniger gefährlich als Delta – deshalb müsste derzeit die Hospitalisierungsinzidenz langsamer steigen als im Herbst 2021.

Problem: Das Gegenteil ist der Fall. Im Herbst 2021 ging es von Ende September an binnen knapp vier Wochen von 2,3 auf 3,4 hoch; ein recht flacher Anstieg auf obendrein niedrigem Gesamtniveau. Der Höhepunkt war dann Anfang Dezember erreicht mit 6,6. Aktuell hingegen: Die Hospitalisierungsinzidenz ist seit dem 19. September binnen weniger als drei Wochen von 1,4 auf 7,0 gestiegen.

Dieser Wert wird für Baden-Württemberg erst seit September 2021 täglich errechnet, zur Frühphase der Pandemie liegen also keine exakten Daten vor. Der höchste bislang ermittelte Stand aber war im März 2022: 8,1.

Kennzahl 2 - auch in den Rems-Murr-Kliniken viele Hopsitalisierte

Überraschend viele Hospitalisierte: Dieser Trend ist auch in den Rems-Murr-Kliniken zu beobachten. Dort befinden sich momentan 80 Covid-Infizierte gleichzeitig in stationärer Behandlung. Mehr waren es nur Ende 2020, auf dem Gipfel der zweiten Welle, also noch vor der Impfung: etwa 90.

Nun ließe sich einwenden: Moment, auch die Hospitalisierungsinzidenz ist nur begrenzt aussagekräftig. Denn manche der Betroffenen sind ja womöglich gar nicht wegen Covid in die Klinik gekommen, sondern wegen anderer Beschwerden – und wurden nur nebenbei positiv getestet.

Dr. Torsten Ade, Chefarzt der Interdisziplinären Notaufnahme am Rems-Murr-Klinikum Winnenden, gibt zu bedenken: Ja, richtig, die Mehrzahl dieser Patienten habe „andere Erkrankungen, die im Vordergrund stehen, fast alle leiden unter chronischen Erkrankungen.“ Nur: „Bei Menschen, die schon an guten Tagen, also ohne zusätzliche Infektion, eine angeschlagene Gesundheit haben, kann eine Virusinfektion, auch wenn die Symptome nicht schwer sind, zu Verschlechterung der anderen Erkrankungen führen“ – und genau das „sehen wir regelmäßig“.

Kennzahl 3, belegte Intensivbetten: Überraschend viele

Wie viele Covid-Infizierte liegen aktuell in den Intensivstationen? Eigentlich müssten es diesen Herbst, da ja Omikron regiert, weniger sein als Ende 2021.

Blick nach Baden-Württemberg: Neulich am 11. September lag der Wert noch voll in einer Talsohle, so tief wie lange nicht, nämlich bei 52. Seither ist er in knapp vier Wochen auf 144 gestiegen.

Im Herbst 2021 ging es von der Talsohle aus (etwa 30 Intensivpatienten Mitte September) flacher hoch: auf rund 100 Mitte Oktober. Danach spitzte sich damals die Lage dramatisch zu – Ende Dezember waren landesweit 642 Intensivbetten mit Covid-Patienten belegt.

Auch bei Kennzahl 3 also haben wir momentan einen überraschend deutlichen Anstieg – in den Rems-Murr-Kliniken allerdings bildet sich dieser Trend momentan nur ansatzweise ab: Aktuell liegen dort fünf infizierte Patienten auf der Intensivstation, zwei von ihnen müssen beatmet werden.

Noch mal Torsten Ade: „Die klassische Lungenerkrankung mit Sauerstoffbedarf“ sei mittlerweile „eher die seltene Ausnahme“. Auch auf der Intensivstation handelt es sich meist um vorerkrankte Risikopatienten, deren sowieso schon angegriffener Gesundheitszustand aufgrund der sich draufsattelnden Virusinfektion gefährlich schlechter geworden ist.

Dringende Frage: Warum sind die Kennzahlen so hoch?

Warum haben wir derzeit mehr Hospitalisierungen, als eigentlich zu erwarten wäre? Könnte es daran liegen, dass Omikron neuerdings doch plötzlich wieder stärker reinhaut als gedacht?

Eher nein. Es gibt keine habhaften Hinweise darauf, dass die aktuell dominante Omikronlinie B.A5 deutlich mehr schwere Krankheitsverläufe auslöst. Ein anderes Erklärungsmodell scheint plausibler.

Derzeit ist fest davon auszugehen, dass viel mehr Menschen infiziert sind, als die Inzidenz-Statistik nahelegt. Viele Ansteckungen fliegen unterm Radar; bleiben entweder unerkannt oder zumindest unverbucht, weil symptomlos oder trotz gewisser Symptome jedenfalls nicht via PCR-Test verifiziert. Würden wir derzeit noch so viel testen wie in früheren Pandemiephasen, dann läge die Inzidenz im Rems-Murr-Kreis wohl bereits im vierstelligen Bereich.

Wenn aber das Infektionsgeschehen deutlich mehr Drive hat als offiziell registriert, dann ergibt sich daraus logisch, dass es zu mehr schweren Verläufen kommt.