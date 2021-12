Wer sich gegen Corona impfen lassen will, kann im Rems-Murr-Kreis nun online einen Impftermin vereinbaren. Am Montag (06.12.) ist das neue zentrale Portal des Landkreises online gegangen. Es werden Termine zur Erst-Impfung, Zweit-Impfung und auch für die Booster-Impfung vergeben. Geimpft wird in Backnang, Fellbach, Murrhardt, Plüderhausen, Schorndorf, Sulzbach, Waiblingen, Welzheim, Winnenden und Winterbach.

Regeln für den Booster

Die Booster-Impfung nach der Impfung mit