Corona: Inzidenz fast 1000 - und 103 stationäre Fälle in den Rems-Murr-Kliniken

Die Inzidenz rast weiter hoch, auch alle anderen Kennzahlen zur Einordnung der Lage steigen steil. Wir stehen womöglich vor einem schwierigeren Corona-Herbst, als sich derzeit viele eingestehen wollen.

Dabei ist die Ausgangslage gut. Was uns hilft: eine hohe Impfquote; mittlerweile verfügbare Medikamente wie Paxlovid, um schwere Verläufe rechtzeitig einzuhegen; und die Tatsache, dass Omikron auch in den neuen Varianten wie BA.4 und BA.5 zwar hochansteckend, aber nicht so aggressiv ist wie zum Beispiel Delta zuvor. So gesehen sind wir diesmal für die Herbstwelle klar besser gerüstet als in den beiden Vorjahren.

Allerdings: Regelverschärfungen haben geholfen, die Wellen im Herbst 2020 und 2021 zu brechen – und davon will derzeit kaum jemand etwas wissen. Es gibt offenbar eine Art gesellschaftlichen Konsens: Das muss diesmal ohne gehen.

(Weitere Berichte, in denen sich das im folgenden Beschriebene bereits deutlich abzeichnete, finden Sie hier und hier.)

Kennzahl 1: Die Inzidenz – viel höher, als offiziell ausgewiesen

Stand 11. Oktober, beträgt die Inzidenz – diagnostizierte Ansteckungen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen – im Rems-Murr-Kreis 943.

Dass diese offizielle Zahl aber nicht das wahre Bild des Infektionsgeschehens spiegelt, dürfte bekannt sein. Manche Leute machen, wenn sie kränkeln, keinen Schnelltest mehr; andere behalten ein positives Ergebnis für sich und bleiben stillschweigend daheim. Aber nur via PCR-Test verifizierte Ansteckungen gehen in die Statistik ein. In den heikelsten Phasen früherer Wellen gab es in Deutschland pro Woche bis zu 2,5 Millionen PCR-Tests. Derzeit liegen wir ungefähr bei 800 000.

Es ist eine plausible Vermutung, dass wir bei einer ähnlich hohen Testintensität wie früher womöglich bereits die 2000er-Schwelle überschritten hätten. Zur Orientierung: Die bislang höchste Inzidenz im Rems-Murr-Kreis wurde Ende März 2022 gemessen: mit 1830.

(Mehr zu den Tücken der Kennziffer "Inzidenz" finden Sie hier.)

Die folgenden Daten sind eigentlich nur durch diese massive Untererfassung erklärbar: Denn die anderen Kennziffern, um die es im weiteren geht, sind viel höher, als bei einer Inzidenz von etwa 1000 unter Omikron-Bedingungen in einer gut durchgeimpften Bevölkerung zu erwarten wäre.

Kennzahl 2: Hospitalisierungsinzidenz – so hoch wie noch nie

Wie viele der in den vergangen sieben Tagen neu infizierten Menschen sind im Krankenhaus (aber nicht unbedingt auf der Intensivstation) gelandet? Das gibt die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz an; auch dieser Wert wird pro 100 000 Einwohner errechnet, allerdings nicht kreisgenau, sondern nur für jedes Bundesland.

Das Land veröffentlicht die Hospitalisierungsinzidenz erst seit September 2021 täglich. In der damaligen Herbstwelle stieg sie bis auf 6,6. Auf dem Höhepunkt der Omikron-Frühjahrswelle 2022 lag der Wert gar bei 8,1.

Und derzeit? 8,6. Tendenz: steigend.

(Die Hospitalisierungsinzidenz hat man früher ernster genommen - erinnern Sie sich?)

Kennzahl 3: Intensivbetten-Belegung – noch weit von früheren Werten entfernt

173 Intensivbetten in Baden-Württemberg sind derzeit mit Corona-Positiven belegt – von dramatischen Belastungslagen wie im Herbst 2021 sind wir damit noch weit entfernt. Damals ging es Anfang Dezember bis auf 670 hoch. Sorge bereitet allerdings, wie steil die Kurve momentan steigt. Seit Ende September hat diese wichtige Kennzahl sich verdoppelt.

Kennzahl 4: Rems-Murr-Kliniken – so viele infizierte Patienten wie noch nie

Die Rems-Murr-Kliniken behandelten in den Gipfelphasen früherer Wellen etwa 80 – oder vereinzelt gar bis zu 90 – coronapositiv getestete Patienten gleichzeitig stationär.

Derzeit: 103. So viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie.

Nun kann man natürlich sagen: Da ist Beifang dabei – Leute, die wegen ganz anderer Beschwerden in die Klinik kamen, routinemäßig getestet wurden und sich zufällig als positiv erwiesen. Sie wurden also nicht „wegen“, sondern nur „mit“ Corona eingeliefert.

Das stimmt schon irgendwie. Aber eine Infektion, die sich obendraufsattelt, kann ein bestehendes Krankheitsbild verschärfen, vor allem bei älteren Menschen. Abgesehen davon: Beifang gab es auch in früheren Wellen.

Richtig ist aber: Nur fünf Covid-Patienten werden momentan auf der Intensivstation behandelt, nur ein einziger von ihnen muss beatmet werden; recht wenig im Vergleich zu den noch nicht von Omikron geprägten und teilweise noch auf eine ungeimpfte Bevölkerung treffenden Wellen 2020 und 2021.

Damals lagen phasenweise bis zu etwa 30 Patienten gleichzeitig in den Rems-Murr-Intensivstationen, darunter bisweilen mehr als 20 Beatmungsfälle.

Was leiten wir aus all dem ab? Und wo geht die Reise hin?

In München hat der Kliniken-Betriebsrat dieser Tage Alarm geschlagen: Die Notaufnahmen seien überfüllt, 30 bis 50 Prozent der Beschäftigten dort krank.

Und in mehreren Kliniken im brandenburgischen Landkreis Märkisch-Oderland gilt neuerdings wieder ein Besuchsverbot.

Solche Meldungen gibt es aus den Rems-Murr-Kliniken bislang zum Glück nicht.

Wir haben uns in den vergangenen Monaten so gründlich daran gewöhnt, hohe Inzidenzen mehr oder weniger zu ignorieren, dass uns mittlerweile bereits der hypothetische Gedanke an Regelverschärfungen wie eine unverschämte Zumutung vorkommt. Doch was derzeit auffällt, ist bedenklich: Der Gipfel der Herbstwelle scheint bei keiner der vier wesentlichen Kennzahlen erreicht. Es besteht kein Grund zur Panik. Aber durchaus Grund zur Sorge.