Es ist so weit – am Donnerstag, 1. Juli, hat der Rems-Murr-Kreis endlich die magische Inzidenzmarke von 10 unterschritten. Aber was folgt daraus? Der Überblick.

Corona: So errechnet sich die aktuelle Inzidenz

Das Landratsamt meldete am Donnerstag nur sieben Neuansteckungen, insgesamt kamen damit binnen einer Woche 41 zusammen bei 427 000 Einwohnern; heruntergerechnet auf 100 000 Einwohner ergibt sich damit eine Inzidenz von 9,6. Lange hat es gedauert: Eine Inzidenz unter 10