Der Ring zieht sich immer enger um die Region Stuttgart und den Rems-Murr-Kreis. Ringsherum gelten schon in mehr als der Hälfte der 44 Stadt- und Landkreise nächtliche Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte und 2G im Einzelhandel. Nicht alle der pessimistischen Prognosen zur Belastung der Intensivstationen in BW haben sich erfüllt. Setzen wir Schlaglichter auf die Hotspots und Kennzahlen. Ein Überblick über der Corona-Lage am Freitagmorgen (26.11.2021).

Patienten-Verlegungen aus