Auch in den Rems-Murr-Kliniken steigt die Anzahl der stationär aufgenommenen Covid-Patienten kontinuierlich an, nun von 50 am Freitag (12.11.) auf 55 am Montag (15.11.). Elf Covid-Patienten müssen auf der Intensivstation behandelt, neun beatmet werden. Kein Wunder also, dass die landesweite Alarmstufe wohl am Mittwoch (17.11.) in Kraft tritt. Denn: In den kommenden zwei Wochen wird die Krankenhausbelegung weiter zunehmen, da eine stark steigende Inzidenz, das zeigen Erfahrungen aus der