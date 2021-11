Die Impfquote im Rems-Murr-Kreis liegt weiterhin klar unter dem baden-württembergischen Landesdurchschnitt. In den vergangenen Tagen hat sich zwar ein bisschen was getan - aber der prozentuale Zuwachs wirkt doch eher kläglich; und ist in absoluten Zahlen auch alles andere als beeindruckend. Beim näheren Hinsehen fragt man sich aber: Wie verlässlich sind die Zahlen überhaupt?

Impffortschritt im Rems-Murr-Kreis

Einmal pro Woche gibt das Landesgesundheitsministerium Zahlen zum