Mitten in der Corona-Pandemie sind im März 2021 in Deutschland so viele Kinder zur Welt gekommen wie zuletzt vor mehr als 20 Jahren. Dieser bundesweite Trend zeigt sich auch auf Landesebene und im Rems-Murr-Kreis.

„Die Zahl der Geburten oder genauer, die Zahl der lebendgeborenen Kinder, lag in Baden-Württemberg sowohl im Februar als auch im März 2021 deutlich über den entsprechenden Vorjahreswerten, während noch im Januar 2021 weniger Kinder zur Welt kamen“, sagt Werner