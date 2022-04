Noch nie wurde so viel übers Impfen gesprochen wie in den vergangenen Monaten. Während über Empfehlungen, mögliche Risiken und den Nutzen der Corona-Schutzimpfung diskutiert und berichtet wurde und mehr Menschen sich gegen Influenza und Pneumokokken haben impfen lassen, sind aber andere wichtige Impfungen offenbar in den Hintergrund gerückt.

Während der Corona-Pandemie wurden deutlich weniger Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg gegen Humane Papillomviren (HPV) geimpft. Die