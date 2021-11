Wie tief wir schon im Schlamassel stecken, was jetzt noch droht, wo im Rems-Murr-Kreis die Hotspots sind – und warum unser Warnsystem wie schon im Herbst 2020 erneut versagt hat: Corona im Rems-Murr-Kreis, das ist die Lage.

Es war eine Woche der zu späten Entscheidungen: Am Mittwoch trat in Baden-Württemberg die Alarmstufe in Kraft, am Donnerstag verständigte sich die Ministerpräsidentenkonferenz auf weitere Regeln, die demnächst auch in Land und Kreis umgesetzt werden. Was aber jetzt