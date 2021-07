Breaking news? Breaking good news! Der Rems-Murr-Kreis darf am Mittwoch, 7. Juli, gleich zwei Meilenstein-Erfolge im Kampf gegen das Coronavirus feiern. Bei der Inzidenz ist ein wichtiger Durchbruch mit erfreulichen Folgen gelungen - und auch bei der Impfquote wurde eine magische Marke geknackt.

Erfolgsmeldung 1: Inzidenz - die Folgen greifen unverzüglich

Es ist vollbracht: Der Mittwoch – an dem die Inzidenz bei 7 lag und damit so niedrig wie zuletzt am 11. August 2020 – war