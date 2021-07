Die Delta-Variante beginnt im Rems-Murr-Kreis um sich zu greifen. Nach einem Einzelfall in Weinstadt in den Pfingstferien (es handelte sich um einen Reiserückkehrer), einem Ausbruch im Waiblinger Kinderhaus Mitte und Delta-Infektionen in einer Familie bei Backnang sind jetzt, Stand 2. Juli, auch zwei Fellbacher Schulen betroffen.

Das Gesundheitsamt des Rems-Murr-Kreises bestätigte am Freitag, 2. Juli, der Fellbacher Stadtverwaltung, dass bei drei corona-positiv getesteten Fellbacher