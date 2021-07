Impftermine, meine Damen und Herren, Iiiiimpftermine! Steigen Sie ein, fahren Sie mit, kommen Sie her, greifen Sie zu! Am Samstag, 3. Juli, in der Waiblinger Rundsporthalle! Impftermine! Muss man sie echt schon anbieten wie Sauerbier? Und der Anpreisung womöglich noch einen erotischen Ton beimischen? Frei ab 18 Jahren! Die Lage hat sich krass gedreht: Droht dem Rems-Murr-Kreis nun die große Impfmüdigkeit - mit fatalen Folgen?

Allerdings: Wer seine Erstimpfung schon intus und den