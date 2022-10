Corona Rems-Murr-Kreis (24.10.): Herbstwelle abgeebbt – was folgt daraus?

War’s das schon mit der Herbstwelle? Oder war das nur Herbstwelle Nummer eins? Klar ist jedenfalls: So schnell sich im Rems-Murr-Kreis das Corona-Infektionsgeschehen seit Mitte September aufgebaut hat, so hurtig klingt es gerade schon wieder ab. Fünf Thesen zur Lage.

These 1: Die Inzidenz geht runter – nicht nur scheinbar, sondern wirklich

Die Inzidenz – Neuansteckungen binnen einer Woche pro 100 000 Einwohner – ist im Rems-Murr-Kreis diesen Herbst hochgerast von etwa 160 Mitte September auf fast 1000 Mitte Oktober; und seither wieder runtergesaust auf 572 am 24. Oktober. (Die jeweils aktualisierten Zahlen finden Sie täglich hier.)

Offenbar erreicht die Infektionsdichte in einer durch Impfung und überstandene Ansteckungen schon sehr weitgehend immunisierten Bevölkerung rasch einen Sättigungspunkt. Das ist eine gute Nachricht – vor allem, weil dieser Effekt nicht zum ersten Mal zu beobachten ist. Bereits im Sommer war es ganz ähnlich: Es ging hoch von gut 200 Anfang Juni auf über 1000 Ende Juli; und gleich wieder runter auf unter 200 Anfang September.

Falls dies die Form künftiger Wellen ist, können wir daraus beruhigt ableiten: Wir müssen nicht jedes Mal, wenn die Inzidenz anzieht, rasch Maßnahmen ergreifen, sondern können die Wellen aussitzen. Ob diese Faustregel fortan immer gelten wird, ist derzeit zwar schwer absehbar, weil wir ja nicht wissen, welche Virusvarianten noch auf uns zukommen – aber momentan bahnt sich keine negative Trendwende an.

Klassische Frage: Ist die Inzidenz eigentlich belastbar? Antwort: Nein, natürlich nicht, die Dunkelziffer ist mutmaßlich groß, weil wir von der hohen PCR-Testintensität früherer Zeiten – bundesweit teilweise deutlich mehr als zwei Millionen pro Woche – derzeit weit entfernt sind. Unser Lagebild ist derzeit also recht ungenau.

Aber das momentane Abschwellen lässt sich mit geringen Testzahlen nicht erklären. Im Gegenteil: Am Anfang der Herbstwelle Mitte, Ende September gab es in Deutschland nur etwa 500.000 bis 600.000 PCR-Tests pro Woche – derzeit liegen wir bei 900.000. Der Absturz der Inzidenz ist also kein Trugbild, sondern eine Tatsache.

These 2: Auch in den Kliniken klingt die Belastung ab

Dazu passt, was die Rems-Murr-Kliniken vermelden: Stand 24. Oktober, zusammengezählt 96 infizierte Patienten in Winnenden und Schorndorf; auf dem Gipfel der Herbstwelle waren es 109.

Nur zwei coronapositive Patienten liegen derzeit auf den Rems-Murr-Intensivstationen – beide müssen nicht beatmet werden.

Momentan sind 174 Intensivbetten in Baden-Württemberg mit Infizierten belegt. Die Zahl stagniert seit zwei Wochen und wird vermutlich in den nächsten Tagen sinken. Denn hier ist typischerweise eine nachholende Entwicklung zu beobachten: Der Wert reagiert immer erst mit zeitlicher Verzögerung auf ein Ansteigen oder auch ein Absinken der Infektionszahlen.

These 3: Todesfallzahlen weiterhin allenfalls auf Grippeniveau

Ganz wichtig: die Zahl der Todesfälle nach Infektion. Im gesamten September im Rems-Murr-Kreis: sechs. Im Oktober: zehn.

Hohe Todesfallzahlen hatten wir letztmals im Dezember 2021 (59 binnen eines Monats) und davor in den drei Monaten von Anfang November 2020 bis Ende Januar 2021 (186 binnen drei Monaten).

Insgesamt waren im bisherigen Jahr 2022 158 Todesfälle binnen zehn Monaten zu beklagen – bei fast 146.000 offiziell per Diagnose bestätigten Ansteckungsmeldungen. Das bedeutet: Rund 0,1 Prozent der gemeldeten Infektionen endeten tödlich. Wir bewegen uns damit das ganze Jahr über stabil etwa auf Grippeniveau; oder gar darunter, wenn wir die mutmaßlich hohe Infektionsdunkelziffer mitbedenken.

These 4: Junge Menschen sind eindeutig nicht das Problem

Hochinteressant ist bei den Infektionen im Rems-Murr-Kreis momentan die Altersverteilung: Derzeit aufgrund einer diagnostizierten Infektion in Quarantäne sind in der Altersgruppe ...

0-10: etwa 11 von 10.000

11-20: etwa 23 von 10.000

21 bis 30: etwa 38 von 10.000

31 bis 40: etwa 48 von 10.000

41 bis 50: etwa 51 von 10.000

51 bis 60: etwa 66 von 10.000

61 bis 70: etwa 55 von 10.000

71 bis 80: etwa 44 von 10.000

81 und älter: etwa 42 von 10.000

Man sieht glasklar: Die jüngsten und jungen Leute sind derzeit mitnichten Treiber des Infektionsgeschehens. Eine Impfkampagne, die sich vor allem auf Kinder und Jugendliche fixieren würde, ergäbe demnach keinen Sinn; zumal die gesundheitlichen Risiken für die Jungen bekanntlich sehr viel geringer sind als bei den Alten.

These 5: „Weiter so“ – warum nicht? Gelassenheit ist begründbar

Aus all dem ergibt sich ein schlichter Befund: Der derzeitige Kurs, mit Corona recht gelassen umzugehen, ist richtig.