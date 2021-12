Nun geschieht, was alle Experten vorausgesagt haben: Die Omikron-Variante des Coronavirus beginnt sich in Deutschland zu verbreiten – und auch im Rems-Murr-Kreis geschieht das, Stand 28. Dezember 2021, mit so stark zunehmendem Schwung, dass bereits im Januar wieder mit weitaus höheren Infektionszahlen als derzeit zu rechnen ist. Eine datengestützte Prognose: Was wir wissen - und was nicht.

Die neuesten Daten - und wie sie zu bewerten sind

Meldung des Landratsamtes am