Corona Rems-Murr: Sind die Infektionszahlen überhaupt noch ernst zu nehmen?

Die offiziellen Infektionszahlen im Rems-Murr-Kreis gehen zurück: Neigt sich die Sommerwelle also dem Ende zu? Oder kann man die amtliche Statistik mittlerweile in der Pfeife rauchen? Für die zweite Deutung gibt es diverse Argumente ... Eine Bestandsaufnahme in fünf Thesen, dazu eine Antwort auf die Frage, was die Pandemie-Daten mit der polizeilichen Drogen-Bilanz zu tun haben - und eine Einordnung zweier aktueller Gerüchte.

These 1: Rein statistisch riecht es nach Ende der Sommerwelle

Ansteckungsmeldungen im Rems-Murr-Kreis pro Woche, jeweils von Montag bis Sonntag:

Kalenderwoche 27 – 4. bis 10. Juli: 3465

Kalenderwoche 28 – 11. bis 17. Juli: 3986

Kalenderwoche 29 – 18. bis 24. Juli: 4005

Kalenderwoche 30, 25. bis 31. Juli: 3519

Der Sommergipfel (mehr zu ihm hier) scheint demnach überschritten. Nur sagen all diese Zahlen mittlerweile nicht mehr viel.

These 2: Die Schule ist ein gewaltiger Verzerrungsfaktor

Im März und April gehörten im Rems-Murr-Kreis Woche für Woche zehn und manchmal noch deutlich mehr Prozent aller frisch Infizierten der Altersgruppe 0 bis 10 Jahre an.

Nach den Osterferien aber sank der Anteil der Jüngsten am Ansteckungsgeschehen und lag bald nur noch bei fünf Prozent.

Na so was. Kann es sein, dass es Kinder eine Zeit lang oft erwischte und dann plötzlich nur noch selten?

Natürlich nicht. Das statistische Phänomen ist rasend simpel zu erklären: Nach den Osterferien entfiel die Testpflicht an Schulen – symptomlose oder symptomarme Infektionen, die bis dahin wegen des engmaschigen Kontrollnetzes entdeckt worden waren, blieben fortan eben unerkannt. (Und falls Sie zu den Regeln längst den Überblick verloren haben - hier können Sie sich durchackern ...)

These 3: Mit den Corona-Infektionen ist es wie mit der Drogen-Kriminalität

Ein Kernsatz zur Drogenstatistik: Auf den Radar kommt nur, was die Fahnder durch ihre Recherchen herausfinden. Je aktiver sie sind, desto mehr Delikte entdecken sie – und es sieht dann so aus, als hätten wir in Deutschland ein gewaltiges Rauschgiftproblem. Wenn die Ermittler sich hingegen einen schlanken Fuß machen, erscheint Deutschland recht clean ... (Und wie ist die Lage wirklich? Mehr dazu hier.)

Wer wenig sucht, der findet nur das aufgrund offensichtlicher Symptome Unübersehbare: Das gilt auch für das Virus.

Kalenderwoche 12, vom 21. bis zum 27. März, war die absolute Ansteckungsrekordwoche im Rems-Murr-Kreis mit rund 6600 Infektionen. Nur: Damals gab es bundesweit eben auch 2,3 Millionen PCR-Tests.

Derzeit sind es noch 900.000 bis 950.000. Kein Wunder, dass die Infektionszahlen momentan weit niedriger sind.

Wir lernen: Wenn das Ansteckungsrisiko rein statistisch schrumpft, ist damit über die realen Verhältnisse nicht unbedingt viel ausgesagt.

These 4: Nicht alle Gerüchte rund um die Dunkelziffer stimmen

Folgende Leserzuschrift haben wir erhalten: Eine Frau habe einen PCR-Test bei ihrem Hausarzt machen lassen – das Ergebnis sei ihr dann aber lediglich telefonisch mitgeteilt worden. Auf Nachfrage beim Arzt habe es geheißen, dass sie „keinen Nachweis mehr erhalte und dass man die Infektion auch nicht mehr an das Gesundheitsamt melden müsse“.

Dies „hat uns etwas stutzig gemacht, und deshalb haben wir die Corona-Hotline des Rems-Murr-Kreises angerufen. Dort wurde uns gesagt, dass das korrekt sei und vieles nun in der Hand des Bürgers liege

(Eigenverantwortung).“ Das bedeute aber doch, dass die Dunkelziffer noch viel höher sei als geahnt?

Hier allerdings widerspricht das Kreisgesundheitsamt eindeutig: Laut Infektionsschutzgesetz müssen Ärzte PCR-Positivbefunde nach wie vor „an das Gesundheitsamt melden“, und die Arztpraxis „muss als testende/abstreichende Stelle der Patientin“ auch weiterhin „einen Nachweis über das positive Ergebnis ausstellen.“

Noch ein Verdacht – ein Mann hat uns geschrieben: „Meine Frau kann sich laut Aussage des Gesundheitsamtes bei der Apotheke eine Genesenenbescheinigung holen, sobald sie dort einen negativen Schnelltest macht. Sie muss eine vorherige Infektion nicht nachweisen. So ist doch Betrug Tür und Tor geöffnet. Somit können sich Impfgegner und Impfverweigerer ein offizielles Dokument relativ leicht ergattern und die Gesellschaft potenziell gefährden. So haben die Corona-Regeln ja gar keinen Sinn, und dann kann man es ja gleich bleibenlassen.“

Auch das indes dementiert das Kreisgesundheitsamt klipp und klar: „Nein, allein aufgrund eines in der Apotheke durchgeführten Schnelltests darf keine Genesenenbescheinigung ausgestellt werden. Voraussetzung ist ein positiver Nukleinsäurenachweis (PCR, PoC-PCR bzw. PoC-NAT oder weitere Methoden der Nukleinsäureamplifikationstechnik). Die Testung zum Nachweis der vorherigen Infektion muss mindestens 28 Tage und darf höchstens 90 Tage zurückliegen.“ Viele weitere nützliche Hintergründe dazu finden Sie hier.

These 5: Infektionszahlen hin oder her – die Lage ist entspannt

Fassen wir zusammen: Im Grunde lohnt es sich kaum noch, die täglichen Infektionszahlen überhaupt zu studieren. Wer sich wirklich einen Eindruck verschaffen will, wie die Lage derzeit ist, sollte andere Parameter betrachten. Sie offenbaren recht präzise, wie es momentan aussieht:

In den Rems-Murr-Kliniken wird aktuell ein einziger Covid-Kranker intensivmedizinisch versorgt und beatmet. In den schlimmsten Phasen der Pandemie waren es über 20, manchmal an die 30.

Im Juli wurden im Rems-Murr-Kreis elf Todesfälle nach Covid-Infektion verzeichnet. Zum Vergleich der bislang härteste Monat, der Dezember 2020: Damals waren es achtmal so viele, nämlich 88.

Momentan mit Covid-Patienten belegte Intensivbetten in Baden-Württemberg: 119. Im Dezember 2020 waren es 642, im Dezember 2021 gar 670.

Es ist also fast egal, ob die gemeldeten Infektionszahlen verlässlich sind oder nicht; die Lage jedenfalls ist ziemlich entspannt. (Und das schon länger - mehr dazu hier.)