Wie konnte es geschehen, dass die Inzidenz dermaßen durch die Decke schießt, obwohl doch schon viele Leute geimpft sind? Und sind jetzt auch Geimpfte, also vermeintlich Sichere, wieder stark gefährdet? Viele Leute fragen sich das derzeit. Ein Antwortversuch.

Inzidenz im Rems-Murr-Kreis am Freitag 12. November: 388. In keiner der vorigen Wellen gab es auch nur annähernd so hohe Werte. Wie kann das sein? Die Antwortsuche führt uns ganz zurück an den Anfang der Pandemie. Erinnern wir uns