Corona-Schnelltests sind aktuell Mangelware in Geschäften im Rems-Murr-Kreis

Die Infektionszahlen steigen, immer mehr Menschen werden krank oder nur coronapositiv und die Nachfrage nach Schnelltests steigt. Im Einzelhandel des Rems-Murr Kreises sind Antigen-Schnelltests Mangelware – zumindest in jenen Geschäften und Apotheken, die wir im Zuge einer Recherche besucht haben. Grund dafür, dass so wenige Schnelltests verfügbar sind, sind vor allem Lieferschwierigkeiten. Während es in Drogeriemärkten wie dm in der Marktgasse in Waiblingen am Dienstag, 18. Juli, noch Tests gab, sind sie am Mittwoch, 20. Juli, bereits ausverkauft. Es wird auf neue Lieferungen für den nächsten Tag gehofft, die letzte ist allerdings schon einige Tage her, heißt es im Laden.

Bei Supermärkten ist es nicht anders. Rewe hat den Lieferanten gewechselt und klagt über Lieferschwierigkeiten in der Filiale in der Waiblinger Kernstadt. Diese sollen aber bald behoben sein. Bei Lidl in Schorndorf und Penny in Waiblingen werden die Schnelltests an die Filialen verteilt. Diese wissen aber nicht, ob und wann sie eine neue Lieferung bekommen.

Wann ist wieder mit Lieferungen zu rechnen?

Lediglich Edeka in Endersbach und Netto in Schorndorf hatten bei unserem Besuch diese Woche letzte Bestände vorrätig. Allerdings auch nur einzeln verpackte Tests, die während einer Infektion nicht genügen. „Gestern wurde eine kleine Anzahl an Tests geliefert, wenn die weg sind, wissen wir aber auch nicht, wann die nächsten kommen“, so eine Verkäuferin bei Edeka.

Um aktuell in Innenstädten Schnelltests zu bekommen, sind Apotheken der sicherste Weg. Dort sind sie aber möglicherweise teurer; eine allgemeingültige Aussage dazu ist nicht möglich. Während man im Einzelhandel einen Test bereits für 1,75 Euro bekommen kann, wird in Apotheken eher mehr verlangt – zumindest in jenen, die wir besucht haben. Das bekommen auch die Verkäuferinnen der Marktgasse-Apotheke in Waiblingen zu hören. Regelmäßig bedienen sie Kunden, die in Supermärkten keine Tests mehr ergattern konnten, wie uns vor Ort berichtet wird.

Wohl dem, der aus Vorräten schöpfen kann

Die Central-Apotheke in Waiblingen hat in den letzten Monaten Tests auf Reserve bestellt und schöpft jetzt aus dem Vorrat.

Anstatt Schnelltests im Einzelhandel zu kaufen, können auch Onlineshops genutzt werden. Bei Onlinebestellungen der Supermärkte und Drogerien werden aber zusätzlich Versandkosten fällig. Der Vorteil: Hier können Kunden und Kundinnen größere Mengen bestellen.

Dass es aktuell so schwer ist, an Corona-Tests heranzukommen, könnte mehrere Gründe haben: Die Nachfrage steigt; es erkranken wieder mehr Menschen. Eine weitere Ursache könnte die aktualisierte Coronavirus-Testverordnung sein. Seit dem 1. Juli sind kostenlose Bürgertests nur noch in Ausnahmefällen zu haben. Auch der Bürgertest mit einer Eigenbeteiligung von drei Euro ist nur begründet möglich. Vor diesem Hintergrund werden Bürgerinnen und Bürger lieber einen Test im Einzelhandel kaufen wollen. Doch wann es wieder ein flächendeckendes Angebot gibt, ist noch unklar.