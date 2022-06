Corona-Variante BA.5: Wie gefährlich wird die nächste Welle im Rems-Murr-Kreis?

Im Rems-Murr-Kreis baut sich derzeit, seit Mitte Juni, die Corona-Sommerwelle auf – ist das schlimm? Welche Rolle spielt die Omikron-Variante BA.5, wie gefährlich ist sie? Und was bringt der Herbst? Die Prognose für die nächsten Wochen und Monate.

Ist die Sommerwelle wirklich schon da?

Was die Infektionen betrifft: eindeutig ja. Die Zahl der Ansteckungen im Rems-Murr-Kreis steigt, das belegt eine einfache Übersicht – wir nehmen jeweils einen Sieben-Tage-Zeitraum von Samstag bis Freitag in den Blick und zählen die Positiv-Diagnosen:

21. bis 27. Mai: 1005

28. Mai bis 3. Juni: 1237

4. bis 10. Juni: 1244

11. bis 17. Juni: 1524

18. bis 24. Juni: 2110

Die aktuellen Werte sind zwar Pillepalle im Vergleich zum Höhepunkt der Omikronwelle im Frühjahr ...

12. bis 18. März: 7578

19. bis 25. März: 7795

... liegen aber weit über dem Gipfel der berüchtigten zweiten Welle um die Jahreswende 2020/21:

12. bis 18. Dezember 2020: 951

Corona: Sprengt das Jahr 2022 alle Rekorde?

Was die Zahl der Infektionen betrifft, waren die Jahre 2020 und 2021 ein läppisches Vorprogramm:

2020: 10 470

2021: 30 893

2022 bislang: 105 261

Dabei muss man noch Folgendes mitbedenken: Im Dezember 2020 gab es in Deutschland etwa 1,5 Millionen PCR-Tests pro Woche, derzeit sind es nur noch rund 600 000. Würde man heute so viel testen wie damals und dadurch auch symptomlos verlaufende Infektionen gezielt abfischen, wären die Zahlen noch viel höher. Im Grunde ist das gesamte Jahr 2022 ein einziger Infektions-Tsunami. Aber ...

Wie gefährlich ist die Corona-Lage derzeit?

Viel mehr Infektionen – und viel weniger schwere Verläufe als früher: Das kennzeichnet die Lage 2022. Vergleichen wir die drei Pandemie-Jahre im Rems-Murr-Kreis:

2020: Bei 10 470 Infektionen gab es 223 Todesfälle. Sterblichkeit nach Ansteckung: 2,1 Prozent.

2021: Bei 30 893 Infektionen gab es 273 Todesfälle. Sterblichkeit nach Ansteckung: 0,9 Prozent

2022 bislang: Bei 105 261 Infektionen gab es 111 Todesfälle. Sterblichkeit nach Ansteckung: 0,1 Prozent

Die Ursachen dieser segensreichen Entwicklung wurden oft beschrieben: Längst sind die meisten Leute geimpft, und Omikron ist tendenziell sowieso harmloser als frühere Coronavirus-Varianten.

Wie weit ist die Omikron-Variante BA.5 bei uns verbreitet?

Großes Bohei wird derzeit um die Omikron-Variante BA.5 gemacht. Das Robert-Koch-Institut liefert dazu allerdings nur bundesweite Daten und bricht die Werte nicht auf die einzelnen Bundesländer herunter. Das Landratsamt teilt ferner mit: Aktuell würden sowieso nur noch „etwa zwei Prozent aller positiven Proben sequenziert“. Präzise Rems-Murr-Daten liegen nicht vor.

Macht aber nichts. Wir können davon ausgehen, dass die Lage im Kreis nicht grundstürzend anders ist als in ganz Deutschland. Und so sieht es aus ...

BA.5:

Anfang April betrug der Anteil dieser Variante an den genauer ausgewerteten Proben laut RKI 0,1 Prozent.

Bis zur jüngsten bislang vorliegenden Auswertung vom 12. Juni hat sich der Anteil auf knapp 50 Prozent erhöht.

Bei diesem Verbreitungstempo ist davon auszugehen, dass BA.5 mittlerweile das Kommando voll übernommen hat.

Noch Ende April, Anfang Mai ließen sich rund 98 Prozent der Stichproben dieser Variante zuordnen.

Bis zum 12. Juni aber war der BA.2-Anteil auf 44 Prozent gefallen.

Die Wachablösung vom Typus BA.2 zu BA.5 dürfte auch im Rems-Murr-Kreis vollzogen sein.

Wie gefährlich ist die Omikron-Variante BA.5?

Trotz mehr als 5500 Ansteckungen gab es im Juni rems-murr-weit nur sechs Todesfälle nach Infektion. In den Rems-Murr-Kliniken lag vergangene Woche nur ein einziger Covid-Intensivpatient. Man kann ganz klar sagen: Die Sommerwelle ist bislang auch unter BA.5-Einfluss nur eine Infektionswelle, aber keine Hospitalisierungswelle und erst recht keine Sterbewelle.

Kann sich das ändern und BA.5 noch mehr Schaden anrichten?

Vorsichtige Prognose: nicht fundamental.

Bemühen wir dazu einen Gewährsmann, den viele als die Instanz überhaupt zu schätzen gelernt haben, weil er Fachmann und Erklärbär in einem ist, den manche aber auch als obersten Panikmacher schmähen und am liebsten vor Gericht zerren würden: Christian Drosten. Er hat neulich im Spiegel-Interview erklärt: Bei Omikron habe man festgestellt, dass das Virus sich „nicht mehr so stark in der Lunge vermehrt wie frühere Varianten, sondern meist in den oberen Atemwegen bleibt“. Für die Subvariante BA.5 gebe es allerdings „Hinweise, dass sie doch wieder stärker die tieferen Atemwege befällt“. Es sei damit zu rechnen, dass sich „das Rad wieder mehr in Richtung Krankheit“ drehen und zu mehr schweren Verläufen führen werde – aber: „Ich denke nicht, dass es wieder zu überfüllten Intensivstationen kommen wird.“

Corona, Omikron, BA.5: Wie wird es im Herbst?

Was die Infektionszahlen betrifft, hilft uns derzeit das warme Wetter. Die Leute halten sich viel im Freien auf. Das drosselt die Infektionsdynamik. Vor allem der August wird wohl eine entspannte Zeit werden.

Im Herbst aber wird sich die Lage wieder verschärfen aus vier Gründen. Erstens: Atemwegserkrankungen grassieren eher bei kälterem Wetter. Zweitens: Das gesellschaftliche Leben wird sich in Innenräume verlagern. Drittens: BA.5 ist sehr leicht übertragbar. Viertens: Der Impfschutz lässt mit der Zeit nach.

In den nächsten Wochen wird sich entscheiden, wie gut oder wie schlecht vorbereitet die Republik in den Herbst geht. Kleine Rückblende: Den Sommer 2020 haben wir verschnarcht – und mussten es mit einer heftigen Herbstwelle und vielen Toten büßen. Den Sommer 2021 haben wir tendenziell auch verschlafen – und wurden im Herbst von einem erneuten Ausnahmezustand mit vollen Krankenhäusern überrollt; in den Rems-Murr-Kliniken lagen bis zu 26 Covid-Intensivpatienten gleichzeitig.

Noch einmal Drosten: „Insgesamt“ werden im Herbst 2022 „viel weniger Menschen schwer erkranken und sterben als noch 2021“, das sei absehbar. Aber „wenn die Entscheidungsträger nichts tun“, sei damit zu rechnen, dass „dann auch die Hospitalisierungs- und Todeszahlen wieder ansteigen“; und vor allem werde es „sehr viele krankheitsbedingte Ausfälle am Arbeitsplatz geben. Das wird ein echtes Problem werden, das neben den Betroffenen auch die ohnehin schon gebeutelte Wirtschaft belasten wird. Von Long Covid, das man sehr ernst nehmen sollte, mal ganz abgesehen“.

Diese Woche veröffentlicht der nationale Corona-Sachverständigenrat sein Gutachten zu den Effekten der bisherigen Pandemie-Maßnahmen. Die Folgerungen daraus gilt es dann schnell zu ziehen.