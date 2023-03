Corona wütete in der Gastronomie: 133 Betriebe im Rems-Murr-Kreis geschlossen

Im Jahr 2019 – im Jahr vor Corona – gab es im Rems-Murr-Kreis 1118 gastgewerbliche Betriebe. Im Jahr 2022 – nach Corona – waren es nur noch 985. Das heißt: 133 Betriebe mussten schließen. Während der zwei Corona-Jahre gehörte die Gastronomie zu den am schwersten gebeutelten Wirtschaftszweigen.

Die Corona-Jahre waren harte für das Gastro-Gewerbe – auch im Rems-Murr-Kreis. Doch jetzt gehe der Trend wieder nach oben, sagt Michael Matzke, Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststätten-Verbandes (Dehoga). Von einer Normalisierung der wirtschaftlichen Lage, so Matzke bei der Mitgliederversammlung in der Winnender Schwabenalm, könne aber noch nicht gesprochen werden.

Umsätze erholen sich langsam

Tatsächlich müssen harte finanzielle Einbrüche verkraftet werden. Im ersten Corona-Jahr 2020 gab es, so Matzke, einen Umsatzrückgang um drei Milliarden Euro auf 8,9 Milliarden Euro, 2021 kam nochmals ein Minus von fünf Prozent dazu. 2022 dagegen verzeichneten die Wirte und Hotelbesitzer einen kräftigen Anstieg von real 43 Prozent, wobei trotz dieser „sehr erheblichen Steigerung“ die „Umsätze von 2019 noch nicht erreicht wurden“.

Auch bei den Beschäftigten zeigt sich ein ähnliches Bild. 2019 gab es im Rems-Murr-Kreis laut Dehoga 3497 Beschäftigte, dann kam der Einbruch. Die aktuellen Zahlen zeigen aber: Es wird besser. Inzwischen arbeiten wieder 3316 Mitarbeiter in den Gaststätten, Restaurants und Hotels. Die Differenz zu vor Corona liegt bei nur noch 181 Menschen.

Auch die Zahl der abgeschlossenen Ausbildungsverträge habe sich gut erholt: Wurden 2021 insgesamt 1947 Neuanfänger in der Gastronomie gezählt, waren es im vergangenen Jahr 26,7 Prozent mehr: 2466 neue Ausbildungsverträge. Und noch eine gute Nachricht hatte Matzke parat: Die Zahl der Hotelübernachtungen im Kreis stieg von Januar bis November 2022 um 52 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 411.200 Übernachtungen an.

Gaststätten: Öffnungszeiten werden reduziert, Speisekarte wird kleiner

Laut Dehoga drückt die Wirte allerdings die gesamtwirtschaftliche Lage. Hohe Steigerungen bei Energie-, Waren- und Personalkosten brächten einen erheblichen Kostendruck. „Unsere Gäste reagieren sensibel auf Preissteigerungen und wir können die gestiegenen Kosten häufig nicht in vollem Umfang über die Preise weitergeben“, erklärte Matzke. Die Folgen: kleinere Speisekarten oder kürzere Öffnungszeiten.

Beim Thema Reduzierung der Öffnungszeiten kommen allerdings mehrere Dinge zusammen. Zum einen ist sie eine Folge von Mitarbeitermangel und Kostendruck. Doch die Gastronomie bemüht sich inzwischen auch, den Beschäftigten Arbeitszeiten zu ermöglichen, die den Vergleich mit Tätigkeiten in anderen Branchen nicht scheuen müssen.

Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer der Dehoga Baden-Württemberg, Joachim Schönborn, wies in der Schwabenalm darauf hin, dass der Verband aktuell vor allem darum kämpft, den ermäßigten Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent in der Gastronomie auch über das Jahr 2023 hinaus beizubehalten: „Unser Ziel ist die komplette Entfristung!“ Auch die einfachere Eingliederung ausländischer Fachkräfte stehe auf der Agenda des Verbandes.

Ehrungen bei Dehoga-Mitgliederversammlung

Bei der Dehoga-Mitgliederversammlung wurden langjährige Mitglieder im Kreis geehrt. 25 Jahre bei der Dehoga sind Wolfgang Grüb von der Spielhalle Go in Spiel und Spaß in Winnenden, Wilhelm Gruber (Hotel Gruber Schorndorf), Stella Hasert von der TSV-Gaststätte in Schorndorf, das Hotel Gerberhof Backnang, Dorothee Röck, Restaurant Krone in Oppenweiler, und Christos Kiroglu vom Restaurant Merlin in Backnang. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Herbert Binder (Traube Aspach) geehrt.