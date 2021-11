Auch wenn Samstage und Sonntage nicht mitzählen, so gingen die Zahlen in puncto Krankenhausbelegungen mit Covid-Patienten übers Wochenende, 13./14. November 2021, leicht zurück. Damit geht aber noch nicht unbedingt ein Trend zur Verzögerung des Inkrafttretens der Alarmstufe in Baden-Württemberg einher, die wohl im Laufe der Woche kommen wird, frühestens aber am Mittwoch (17.11.).

waren laut Landesgesundheitsamt 380 Covid-Patienten auf Intensivstation gemeldet