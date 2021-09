Sie hätte eine einfachere Aufgabe finden können. Aber nein, es musste diese sein: „Das ist ein Dienst, der mich mit Haut und Haaren packt“, sagt Hedwig Heubach. Nach 40 Jahren, die sie als Grundschullehrerin gearbeitet hat, wollte die Rudersbergerin „noch mal etwas ganz anderes machen. Etwas, das mich neu herausfordert.“

Das ist jetzt sieben Jahre her. Hedwig Heubach zählt zu den ehrenamtlichen Klinik-Seelsorgerinnen der ersten Stunde am Winnender Krankenhaus. An Krankenbetten hört