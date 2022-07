Darum kreist Hubschrauber am Montagabend (25.7.) über Korb, Winnenden, Waiblingen

Ein Hubschrauber überfliegt seit dem frühen Abend des Montags (25.7.) den Bereich zwischen Korb, Winnenden und Waiblingen. "Das wird auch noch eine Weile dauern", sagte der PvD des Polizei-Präsidiums Aalen gegen 20.45 Uhr. Es werde zum einen nach einem entlaufenen Hund gesucht, der immer wieder auf die B14 gelaufen sei, und zum anderen nach einer vermissten Person. Was sind die Hintergründe?

"Wir suchen seit gestern (Sonntag, 24.7.) einen entlaufenen Hund", so der PvD. Verkehrsteilnehemr hätten das Tier bereits am Sonntagnachmittag das erste Mal gesehen, wie es teilweise auch auf die B14 lief. "Das kann natürlich sowohl für den Hund als auch für die Autofahrer lebensgefährlich werden." Es soll sich um einen kniehohen schwarz-weißen Mischlingshund oder einen Border Collie handeln. Am diesem Montagnachmittag (25.7.) wurde der Hund erneut zwischen Waiblingen und Winnenden im Bereich der B14 gesehen. Von seinen Besitzern ist er jedoch (noch) nicht vermisst gemeldet worden, so der PvD.

Gleichzeitig suche die Hubschrauberbesatzung nach einer vermissten Person gehobenen Alters, die für eine Behandlung im Rems-Murr-Klinikum Winnenden vorgesehen war. Von dort ist der Patient / die Patientin jedoch seit Montagnachmittag verschwunden. "Die Person ist behandlungsbedürftig und hat das Klinikum offenbar selbstständig verlassen, ohne bescheid zu geben."

Die Hubschrauber-Suche wird vorraussichtlich bis in den Montagabend hinein fortegsetzt