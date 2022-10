Das DRK mal anders: Heiratsvermittler und Betreiber eines magischen Wagens

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Rems-Murr bleibt auf Wachstumskurs, fungiert hin und wieder sogar als Heiratsvermittlung und behält den bisherigen Präsidenten: Landrat Dr. Richard Sigel wurde erneut zum Präsidenten gewählt – einstimmig. Im Zuge der Kreisversammlung gratulierte Sigel dem frisch vermählten Ehepaar Sina und Heiko Fischer zur Hochzeit. Beide engagieren sich seit Jahren fürs DRK.

Mit einer weiteren Neuigkeit überraschte Sigel einer Mitteilung des DRK zufolge die rund 170 Teilnehmer der Kreisversammlung. Mit einem „magischen Rettungswagen“ sollen Kinder im Rems-Murr-Kreis in Zukunft virtuell und dreidimensional Ausrüstung, Technik und Erste Hilfe erkunden können. Das Bundesinnenministerium will diese Idee mit dem Förderpreis „Helfende Hand“ würdigen. Beispielhaft werde mit diesem Projekt die Innovationskraft des DRK und seiner Protagonisten im Landkreis deutlich.

Vermisstensuche mit Drohnen

Richard Sigel verwies auch auf die DRK-Drohnengruppe Rems-Murr, die seit einem Jahr bei der Vermisstensuche eingesetzt wird. So skizzierte der Präsident das Bild eines erfolgreichen Kreisverbandes mit einem vielfältigen und passgenauen Portfolio: starke Jugendarbeit, engagierte Wohlfahrts- und Sozialarbeit, die vor allem Familien und Senioren im Blick habe, sowie das laut der Mitteilung „überragende Engagement“ der mehr als 900 ehrenamtlichen Einsatzkräfte, die sich in den Bereitschaften der 26 Ortsvereine engagieren.

Vor dem Hintergrund zahlreicher Krisen, Dr. Sigel streifte die Themen Corona, Hochwasser-Katastrophe, Ukraine-Krise und Energie, verbreitete der Präsident Optimismus und Zuversicht. „Auf das DRK ist Verlass, in Krisenzeiten und immer, wenn schnelle und direkte Hilfe gefragt ist.“

Der Alfdorfer Bürgermeister Ronald Krötz verlieh als Gastgeber und Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Alfdorf seiner großen Verbundenheit zu den Blaulichtorganisationen Ausdruck. „Ich weiß, was das Ehrenamt Tag für Tag leistet“, sagte er. Nicht nur in Krisenzeiten sei das DRK das Rückgrat der Gesellschaft. Die Menschen könnten sich auf das Rote Kreuz verlassen. Im Anschluss standen die drei großen Gliederungen des DRK im Fokus: Bereitschaften, Jugendrotkreuz sowie die Wohlfahrts- und Sozialarbeit, für die sich im Kreis mehr als 1500 Menschen engagieren. Präsident Sigel dankte allen Akteuren für ihren Einsatz und sprach die gesamte DRK-Familie an, unter anderem die Kleiderstuben, die Einsatzkräfte im Ankunftszentrum für Flüchtlinge sowie auch Vorsitzende, Führungskräfte, Übungsleiter und Mitglieder des Präsidiums.

Finanziell sicher aufgestellt

Manfred Bohn machte in seinem letzten Bericht als DRK-Schatzmeister zwei Dinge deutlich. Zum einen sorgten die Vielfältigkeit und der Erfolg der Geschäftsfelder dafür, dass der Kreisverband finanziell sicher aufgestellt sei und damit notwendige Investitionen in die eigene Zukunftsfähigkeit tätigen könne. Das bestätigte auch der Wirtschaftsprüfer. Zum anderen wurde Manfred Bohn bei seiner Verabschiedung als Schatzmeister emotional. Die Jahre im Präsidium seien bewegend gewesen. Am meisten beeindruckt habe ihn die DRK-Gemeinschaft. Die Zusammenarbeit und der Zusammenhalt, das habe ihn angespornt. Zu Manfred Bohns Nachfolger wurde Olaf Kordian, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse Waiblingen, gewählt.

Neu im Präsidium des Roten Kreuzes Rems-Murr ist auch Katharina Thiem. Als Vertreterin der Ortsvereine übernimmt sie den Sitz von Hans Bühler, den Kreisgeschäftsführer Sven Knödler mit herzlichen Worten verabschiedete. Seit 64 Jahren engagiert sich Bühler für das DRK, kreisweit vor allem aber auch für das Fellbacher DRK sowie das Funk- und Fernmeldemuseum. Aus dem Präsidium ausgeschieden ist zudem Kreisverbandsjustitiar Volker Kurz. Alle anderen Präsidiumsmitglieder standen für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Auch Delegierte der Landesversammlung wurden gewählt.