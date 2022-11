Das gibt’s wirklich: Wie Wohnungs- und Hauseigentümer Wohngeld bekommen können

Es ist fast niemandem bekannt, aber es ist wahr: Auch Haus- und Wohnungseigentümer können Sozialleistungen vom Staat beantragen. Es geht um eine Art Wohngeld, das in diesem Fall „Lastenzuschuss“ heißt. Was hat es damit auf sich? Wer kann’s bekommen? Und warum guckt das Landratsamt sorgenvoll auf Januar 2023?

Wer „Wohngeld“ hört, assoziiert das üblicherweise mit Menschen, die zwar nicht von Hartz IV leben, die aber dennoch fast gar nichts haben und vom Staat einen Zuschuss brauchen, um die Miete zahlen zu können. Eine Art Wohngeld gibt’s aber auch für Menschen, die eine eigene Wohnung besitzen. Oder gar ein Haus. Wenn sie selbst darin leben.

Was wäre der Vorteil, würde man die Menschen zum Verkauf zwingen?

Um den Aufschrei nach dem Motto „Den Reichen schiebt man’s wieder hinterher“, gleich beim ersten Ankrächzen abzuwürgen: Hier geht’s nicht um eine staatliche Subvention der Villa mit Park, in der der Hausherr den Frühstücksdirektor mit Sektempfang gibt. Hier geht’s um einen, wie’s auf Amtsdeutsch heißt „angemessenen“ Wohnraum. Das ist nicht viel. Der Sinn der Sache ist, jenen Menschen, die von einem sehr geringen Einkommen leben, nicht das Zuhause zu nehmen.

Es geht beispielsweise um die Seniorin mit der kleinen Rente, die in ihrer Wohnung lebt. Oder um die Familie mit dem geringen Einkommen, die vielleicht ein Häusle geerbt hat – oder gekauft hat und noch abbezahlt. Das sagen Martin Zerrer, erster Vorstand der Waiblinger Niederlassung des Interessensverbands Haus und Grund, und Hendrik Leibfritz, zweiter Vorstand von Haus und Grund und Rechtsanwalt. Denn, so sagen die beiden: Was wäre der Vorteil, würde man diese Menschen zwingen, ihr Eigentum zu verkaufen? Sie könnten die Mieten, die dann fällig wären, auch nicht zahlen. Womöglich würden sie gar keine passende Wohnung finden. Sie bräuchten wieder Hilfe. Hilfe, die vermutlich noch viel teurer käme, als der Lastenzuschuss.

Den Lastenzuschuss gibt's schon lang, aber kaum jemand beantragt ihn bislang

Den Lastenzuschuss für Eigentümer gibt’s schon lang. Doch kaum jemand hat ihn bislang eingefordert. Im Rems-Murr-Kreis hatte das Landratsamt im Jahr 2020 nur 2624 Anträge zu bearbeiten. Im Jahr 2021 waren es 2356. Für das noch nicht ganz vergangene Jahr 2022 erwartet das Landratsamt am Ende rund 2310 Anträge. So wenige?

Nun ja: Bislang war die zu erwartende Summe sehr überschaubar. Sie allgemeingültig und genau zu beziffern ist nicht möglich – es spielen viele Faktoren wie das Einkommen, die Anzahl der Haushaltsmitglieder, monatliche Belastungen wie die Tilgung von Krediten, Instandhaltungskosten, Wasser-, Müll- oder Verwaltungskosten, die Lage der Immobilie und so weiter hinein. Doch in Anbetracht des Aufwands, der der möglichen kleinen Zahlung vorausgeht, hätten viele Eigentümer verzichtet, erklären die Fachleute von Haus und Grund. Tatsächlich kann sich Hendrik Leibfritz an kein einziges Beratungsgespräch zum Thema erinnern.

Der Antrag: Im Internet als PDF runterzuladen

Der Antrag – er kann beim Serviceportal Baden-Württemberg als PDF runtergeladen werden – ist acht DIN-A4-Seiten lang und „Sie lassen die Hosen runter“, sagt Martin Zerrer.

Gefragt wird zum Beispiel nach der finanziellen Situation aller Haushaltsmitglieder. Nach Elterngeld, Bafög, ehrenamtlichen Tätigkeiten. Es müssen alle nur denkbaren Steuern angeführt werden, Kindergeld, Unterhaltsleistungen, Darlehen, Bürgschaftskosten, Grundsteuer. Für alles müssen Nachweise beigefügt werden. Auch Sterbeurkunden sind gewünscht. Wenn der Antrag positiv beschieden wird, gibt’s üblicherweise Geld für ein Jahr, dann geht der Spaß von vorne los. Der Lastenzuschuss ist quasi hart verdientes Geld. Und das Landratsamt kam bislang mit gut drei Vollzeitstellen hin, um die Anträge zu bearbeiten.

Aber es naht der Jahreswechsel. Und in 2023 wird erstens die wirtschaftliche Gesamtsituation nicht besser: Gas, Öl, Strom werden noch teurer werden, die Inflation vermutlich noch weiter ansteigen, das Geld überall noch knapper werden. Und zweitens wird dank der Verabschiedung des Wohngeldreformgesetzes der Lastenzuschuss erhöht. Und zwar deutlich und inklusive eines Heizkostenzuschusses. Diese Ausgabe spielte nämlich bislang keine Rolle. Das Landratsamt rechnet für 2023 mit etwa 6900 Anträgen und somit mit einer Verdreifachung.

Eine Verdreifachung der Anträge "bedeutet einen enormen Aufwand"

Das Landratsamt wird das Personal dennoch nicht sofort entsprechend aufstocken, sondern nur verdoppeln. Die Vermutung: Nicht jeder, der zuschussberechtigt ist, wird das Geld auch beantragen. Und wahrscheinlich werden auch nicht alle Anträge gleich am 1. Januar im Landratsamt landen. „Es ist einfach schwer absehbar, wie viele Anträge am Ende tatsächlich gestellt werden und wie aufwendig sich die Fälle gestalten.

Allein eine Verdreifachung bedeutet aber natürlich einen enormen Aufwand“, schreibt Landrat Dr. Richard Sigel. Ihn treiben diesbezüglich Sorgen um: Die Politik verspreche viel und wecke Erwartungen, „aber die praktische Abwicklung bedenkt man nicht“. Woher soll das neue Personal kommen, das von jetzt auf gleich das Geld herbeiorganisiert, auf das die Antragsteller ein Recht haben und das sie ja auch brauchen? Die Situation könne „am Ende zu Frust bei den Bürgerinnen und Bürgern führen“ schreibt Sigel. Wenn zum Beispiel die Wartezeiten immer länger werden.

Der Wohngeldrechner: Ein Finanz-Check vorab lohnt sich

Ob es sinnvoll ist, sich selbst und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Landratsamt mit einem Antrag Arbeit zu machen, kann, sagen Martin Zerrer und Hendrik Leibfritz, vorab schon mal durchgerechnet werden. Im Internet gibt’s verschiedene Rechner. Auch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen bietet einen an.