Das kranke Herz: ZVW-Telefonaktion am Donnerstag (24.11.)

Es ist lebensbedrohlich gefährlich und kann Herzschwäche und Schlaganfälle auslösen. Und es ist manchmal nicht einmal zu spüren. Vorhofflimmern. Im Rahmen der Herzwochen, initiiert von der Deutschen Herzstiftung, stehen Dr. Wendelin Kluge, Kardiologe aus Waiblingen, und Prof. Dr. Andreas Jeron, Chefarzt der Kardiologie im Rems-Murr-Klinikum Winnenden, den Leserinnen und Lesern der vier Tageszeitungen des Zeitungsverlags für Fragen zur Verfügung. Die Telefonaktion findet am Donnerstag, 24. November, 18 bis 19 Uhr, statt. Die Telefonnummern veröffentlichen wir am Tag der Aktion.

Das Herz: Immer in Bewegung

Das Herz ist ein fantastisches Organ. Völlig autonom von elektrischen Reizen des Gehirns bewegt sich dieser Hohlmuskel unablässig und ohne Pause. Dass er sich im Unterschied zu allen anderen Muskeln eigenständig bewegt, beruht auf den Muskelzellen, die elektrischen Strom herstellen und ihn millisekundenschnell an die Abertausend Millionen anderen Herzmuskelzellen weiterleiten. So zwingen sie diese dazu, sich zeitgleich zusammenzuziehen und wieder zu entspannen. Das Herz schlägt etwa 60- bis 90-mal pro Minute, rund 100.000-mal am Tag und befördert so das Blut des Menschen durch den gesamten Körper. Und zwar rhythmisch.

Manchmal aber kommt das Herz aus dem Tritt. Dann kreisen in den Herzvorhöfen, wo das sauerstoffarme Blut aus den Venen ankommt, unregelmäßige elektrische Erregungswellen. Und dann steigt die Schlagfrequenz in den Herzvorhöfen nach oben. Das Blut staut sich, oft bilden sich kleine Blutgerinnsel. Werden diese ausgeschwemmt und gelangen mit dem Blutstrom ins Hirn, kann es zum Schlaganfall kommen.

Druckgefühl im Brustkorb

In Deutschland leiden schätzungsweise 1,5 bis 2 Millionen Menschen an Vorhofflimmern, heißt es von der Deutschen Herzstiftung. Viele Patienten spüren, wenn das Herzstolpern plötzlich einsetzt, heftige Schlägen bis in den Hals hinauf, Druckgefühl im Brustkorb und Luftnot. Bei manchen Menschen aber tritt die Gefahr ohne ausgeprägte Symptome auf. Dennoch: Dauert das Vorhofflimmern mehrere Stunden oder Tage, spüren Betroffene häufig eine allgemeine Leistungsschwäche. Herzstolpern und Herzrasen sind zudem oft verbunden mit

innerer Unruhe und Angst

einem unregelmäßigen und beschleunigten Puls (oft über 100 Schläge/Minute)

einer Neigung zu schwitzen

Luftnot bei Belastung

Leistungsschwäche

Schwindelattacken

Schmerzen in der Brust

kurzzeitiger Bewusstlosigkeit (Synkope)

Bei diesen Symptomen sollte der Arzt aufgesucht werden, so die Deutsche Herzstiftung.

Um Menschen mit Vorhofflimmern vor einem Schlaganfall zu schützen, müssen häufig blutgerinnungshemmende Medikamente genommen werden. Die vorbeugende Therapie wird allerdings nicht per se bei Vorhofflimmern verordnet, sondern auf Grundlage des individuellen Schlaganfallrisikos der betroffenen Person. Unbedingt notwendig ist die Therapie bei Menschen, bei denen mehrere Faktoren zusammenkommen. Es geht um Herzschwäche, Bluthochdruck oder Diabetes, um Menschen, die über 65 Jahre alt sind oder die früher schon Thromboembolien hatten. Gibt’s keine Risikofaktoren, dann muss auch kein Blutverdünner genommen werden.

Wer Fragen hat, kann anrufen

Wer unter Vorhofflimmern leidet oder auch nur fürchtet, unter Vorhofflimmern zu leiden, hat häufig viele Fragen. Die Zeit der Ärzte in der Sprechstunde ist aber allzu oft sehr begrenzt. Dr. Wendelin Kluge, Kardiologe aus Waiblingen, und Prof. Dr. Andreas Jeron, Chefarzt der Kardiologie im Rems-Murr-Klinikum Winnenden, nehmen sich deshalb am Donnerstag, 24. November, ab 18 Uhr eine Stunde lang für all jene frei, die ihre Ängste, Probleme oder Unklarheiten besprechen möchten. Die beiden Mediziner sitzen im Zeitungsverlag in Waiblingen am Telefon und können angerufen werden. Die Telefonnummern geben wir am Donnerstag an dieser Stelle bekannt.