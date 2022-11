Das Lebensgefühl junger Menschen in den Corona-Jahren: Ausstellung in Waiblingen

Die Corona-Zeit war für Kinder und Jugendliche eine Langeweile-Hölle, ein Vereinsamungsprogramm. Außerordentlich eindringlich offenbart das eine Ausstellung, die derzeit im Landratsamt zu sehen ist.

Die Viren und Masken schweben in der Luft, sie hängen an Fäden, halten einander gegenseitig in einem ewig gefährdeten Gleichgewicht: Ein schlüssigeres Symbolbild lässt sich kaum finden für diese Zeit, in der wir alle in der Schwebe baumelten, oft das Gefühl hatten, dass nichts sich rührt, und zugleich spürten, dass alles jederzeit dramatisch in Bewegung geraten kann.

Schüler der Schorndorfer Fröbelschule haben das Mobile gebastelt, es ist Teil einer Ausstellung, zu sehen derzeit im Waiblinger Landratsamt. Die Initiative Sicherer Landkreis hat einen Schulwettbewerb ausgeschrieben, begleitend dazu haben Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs Design in Stuttgart Plakate entwickelt.

Corona, Langeweile, Isolation, Perspektivlosigkeit

Das Plakate-Projekt, erzählt Dozentin Sabine Münst, sei im Online-Unterricht entstanden. Um Corona sei es dabei zunächst gar nicht gegangen – die jungen Leute „haben sich erst mal nur beschäftigt mit dem Thema Langeweile. Das konnte jeder fühlen“. An „pädagogischen Plakaten“, entworfen mit belehrendem Zeigefinger, sei sie nicht interessiert gewesen, sagt Münst.

Das war eine gute Entscheidung. Denn so drückt sich aus, was junge Leute wirklich bewegt hat in der Corona-Zeit. Da ist die Silhouette eines Mädchens, mit Kopfhörer auf den Ohren, abgekapselt von der Welt, eingesperrt in einen Vogelkäfig, überwölkt von einem Traumbild, einem Sehnsuchtsziel: dem Meer. Oder: ein Goldfisch mit Maske – „wie ein Fisch auf Land“, steht dabei. Um „Coronafresssucht“ geht es auf einem Plakat, ein anderes zeigt das Wort „Langeweile“ vor einer Tapete aus Zigaretten, ein drittes einen Rubik-Zauberwürfel – wenn man an ihm schraubt, ergibt sich keine Farbenordnung, stattdessen fügen sich Symbole zueinander; glimmende Kippen, Pizzaschnitten, Instagram-Apps, Netflix-Logos.

Oder eine Bushaltestelle namens „Langeweile“: Zwei Menschen sitzen an den entgegengesetzten Enden der Wartebank, so weit voneinander entfernt wie möglich, vereint nur in der Erschöpfung: Der eine hat das Kinn auf die Faust gestützt, der andere den Kopf in die Hand gebettet.

Corona-Erfahrung: Zu Hause bleiben als Heldentat

Es ist beeindruckend und bedrückend, wie viele Visualisierungen diese jungen Leute für Vereinsamung und Isolation, Verstummen und Stillstand gefunden haben. „Echte Helden bleiben zu Hause“, steht auf einem Plakat – zu sehen ist eine Batman-Silhouette. In dieses Heroengemälde eingesperrt aber sitzt da ein Mädchen, der Kopf ist ihr auf die Schreibtischplatte gesunken.

Es ist toll, dass diese Plakate nicht pädagogisch korrekt, sondern wahrhaftig sind. Eines veranschaulicht den Moment, da sich zwischen all die Corona-News eine neue Schlagzeile drängte – plötzlich berichteten alle Nachrichtensendungen von Überschwemmungen. „Oh cool!“, steht dabei. „Endlich mal was anderes zu sehen!“

An meinem Schreibtisch in der Ecke starrte ich Löcher in die Decke

Beim Schulwettbewerb haben 30 Klassen mitgemacht. Kinder der Hungerberg-Grundschule Winnenden zum Beispiel haben aus Schuhkartons Puppenstuben unter dem Motto „Mein Leben“ gebastelt. Jano Sixt aus der 3 b hat dazu noch ein Lied geschrieben, „Homeschooling Superstar“, und es gemeinsam mit seinem Vater vertont. „An meinem Schreibtisch in der Ecke starrte ich Löcher in die Decke“, singt Jano und: „Auch starrte ich oft durchs Fensterglas, wo unser Nachbar immer saß.“

Dieses Virus gibt es wirklich, und bevor die Impfung kam, war es sehr gefährlich. Man kann diese Wahrheit so stehenlassen – und zugleich einräumen: Was wir unseren Kindern zugemutet haben, war heftig. Diese Ausstellung fängt wirklich das Lebensgefühl der Corona-Jahre ein. So sieht es offenbar auch das „Haus der Geschichte“; es übernimmt die Exponate in seinen Bestand.