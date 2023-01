Das Leiden an Go-Ahead, DB und VVS: Pendler Zain Nadeem hat alles dokumentiert

Dieses System ist ein Alptraum für Zugfahrer – er aber ist ein Alptraum fürs System: Denn während andere nur ohnmächtig klagen, führt Zain Nadeem, 19, beweiskräftig Buch. Die Excel-Tabelle seiner Pendlerleiden sollte Go-Ahead, Deutscher Bahn, VVS und Verkehrsministerium die Schamröte ins Gesicht treiben. Plus: Nadeem hat die vogelwildeste Go-Ahead-Service-Tweet-Sammlung zwischen Paris und Bratislava.

„Ich fahr’ gern Bahn“, sagt Zain Nadeem. „Ich genieße es, wenn ich am Stau vorbeidüse. Die Bahn hat so viel Potenzial!“ Er fotografiert sogar „hobbymäßig Züge“, er ist ein sogenannter Trainspotter. Und „ich mag den Flirt 3 von Go-Ahead“ – wenn man regelmäßig drinsitzt, „baut man eine Bindung auf“, man rauscht in seinem „Stammfahrzeug“ dahin, das „auch vom „Aussehen“ was hermacht: „Das ist was Schönes“.

Vor allem aber: „Ich bin auf die Bahn angewiesen.“ Und da fängt der Ärger an.

Die Excel-Liste des Grauens: Zain Nadeems alltägliche Leiden

Zain Nadeem wohnt in Aalen und macht eine Ausbildung zum Verwaltungswirt beim Regierungspräsidium in Stuttgart-Vaihingen. Werktäglich fährt er hin und zurück, nutzt die Remszüge von Go-Ahead, nutzt die S-Bahn, steigt ein, steigt aus, steigt um. „Schauen Sie“, sagt er und drückt auf den Tablet-Knopf. Es erscheint eine Excel-Liste von ehrfurchtgebietender Länge.

Im November und Dezember hat Zain Nadeem jede einzelne seiner Fahrten in das Dokument eingepflegt: Datum; Uhrzeit; Zugnummer; Abfahrt; Ankunft; pünktlich oder verspätet; Verspätungsgründe, wie sie in den offiziellen Info-Apps angegeben wurden. „04.11.2022, 06:05 Uhr, Zugnummer 19450 von Aalen nach Stuttgart, 15 Minuten Verspätung wegen Bauarbeiten.“ Und so weiter. Da er täglich diverse Umstiege hatte, kam er auf 165 Einzelfahrten.

Ob Rems- oder S-Bahn: Verspätet, verspätet, verspätet

Davon waren 67 mindestens fünf Minuten verspätet. Von diesen 67 aber rumpelten 23 dem Fahrplan gar zweistellig hinterher.

Rekord: „25.11.2022, 06:05 Uhr, Zugnummer 19450 von Aalen nach Stuttgart, 77 Minuten Verspätung wegen technischer Störung an einem anderen Zug und Verspätung eines vorausfahrenden Zuges.“

Mal hieß es „Bremsen zugefroren“, mal „Baustelle“ oder „Bauarbeiten“, mal recht konkret „Reparatur an Weiche“, „Reparatur an Zug“, „Reparatur an der Strecke“, „Signalstörung“ oder „Weichenstörung“, mal vage „Verfügbarkeit der Gleise eingeschränkt“, mal vollkommen nebulös „Verzögerungen im Betriebsablauf“; und oft: „Verspätung vorausfahrender Zug“, „Verspätung entgegenkommender Zug“.

Nur zwei Gleise, oder: Das Verspätungsdomino

Von Aalen bis Schorndorf, sagt er, laufe es oft noch gut. Aber dann werde es fatal: Ab Schorndorf nutzt auch die S 2 die Remsschiene, ab Waiblingen kommen noch die S 3 und die Regio-Linien aus Richtung Backnang hinzu. „Insgesamt zwei Gleise für fünf Linien“: Jeder unpünktliche Zug kickt den Fahrplan aus der Spur, bremst andere aus, stößt eine Kettenreaktion an.

Wenn ein Regio-Zug mehr als sechs Minuten Verspätung hat, darf die S-Bahn von Schorndorf aus vorausfahren und muss den eigentlich schnelleren, nun aber hilflos hinterherzuckelnden Verfolger erst in Grunbach überholen lassen. Heikel genug. Aber er habe es, sagt Nadeem, auch schon erlebt, dass der Regionalzug pünktlich unterwegs war – „und vor uns fährt die S-Bahn!“ Da scheint es an der Abstimmung zu kranken, an der Kommunikation.

Regelmäßig erlebe er auch dies: Er startet in Stuttgart mit der S 2, die um 19.36 Uhr in Schorndorf ankommen soll. Dort will er auf den 19.44er-Go-Ahead umsteigen. Nur zuckelt die S-Bahn mal wieder schwer dem Fahrplan hinterher. Also hechtet er bei der Ankunft in Schorndorf auf Gleis 1 aus der S-Bahn, rennt los, rempelt „ein paar Leute fast um“, läuft Slalom zwischen den anderen hindurch, nach links und rechts „Tschuldigung, hab’s eilig“ rufend – auf Gleis 4 aber ist die Tür schon verriegelt, der Go-Ahead „fährt mir vor der Nase weg“. Der nächste fährt um 20.14 Uhr. Ankunft in Aalen: 20.50 Uhr. „Ich kritisiere das Zusammenspiel – die arbeiten nicht zusammen!“

Das Leiden hat jetzt ein Gesicht und eine Anklageschrift

Zain Nadeem ist der Inbegriff des schmerzgeprüften Remsbahnpendlers, er hat das Zeug zur Symbolfigur: Das Leiden hat jetzt ein Gesicht und eine Excel-Anklageschrift. Mittlerweile hat er via Instagram Kontakte zu Lokführern, fotografiert Go-Ahead-Züge, die mal wieder überfüllt sind, weil sie mit weniger Sitzplätzen fahren, als der Verkehrsvertrag vorsieht – und manchmal, wenn er von all dem erzählt, muss man ihn bremsen und ihm helfen, die Argumente zu sortieren: Er weiß einfach zu viel.

Die „Informationspolitik“ zum Beispiel sei „unterirdisch“. Wenn ein Zug in Stuttgart an einem anderen Gleis als üblich steht, gibt es oft gar keine Durchsage; im Abteil hört man dann: „Wegen eines verspäteten Zuges vor uns verzögert sich unsere Weiterfahrt um wenige Minuten“ – es werden 15. (Lesen Sie hier noch über einen ulkigen Spezialfall.)

Aber was soll man erst mit den Infos von Go-Ahead auf Twitter anfangen?!

Mal wieder Ärger im Rösslesweg: Die Service-Tweets von Go-Ahead

Beginnen wir mit dem drittschrägsten Service-Tweet in Nadeems Screenshot-Sammlung: „Zug 19453 der Linie Mex 13 fällt zwischen Stuttgart Hbf und TS R aus.“ Selbst wer weiß, was TS R bedeutet – „Rosensteinpark“, sagt Nadeem –, bleibt ratlos: Seit wann der Regionalzug dort? Platz zwei: „Zug 19684 der Linie IRE 1 fällt zwischen Waiblingen und Waiblingen aus.“ What?!

Ganz oben auf dem Treppchen aber: „Zug 19670 der Linie IRE 1 fällt zwischen TMRO und TMRO aus.“ TMRO steht für den Rösslesweg in Mühlacker.

Dieser Tage wird Zain Nadeem sich zu einem Krisengespräch mit mehreren Go-Ahead-Leuten treffen; sie haben ihn eingeladen, nachdem er in zwei Einschreibebriefen die Zustände „sehr heftig angeprangert“ hatte. Ein bisschen treibt ihn die Sorge um, dass Kundenservice, Beschwerdemanagement, Vertriebsreferent und Anlagenverantwortlicher ihn gemeinschaftlich an die Wand texten könnten. Aber gut, er wird ja seine Screenshots dabei haben, seine Fotos; und die Excel-Tabelle.