Das Rems-Murr-Klinikum Winnenden und der Kampf gegen Bauchspeicheldrüsen-Krebs

Sie ist leicht wie eine kleine Banane, quer im Bauch verborgen und stellt täglich bis zu zwei Liter wertvollen Saft her, um schwere, süße, fette Nahrung zu verdauen. Die Bauchspeicheldrüse. Gefürchtet wird das Pankreaskarzinom, eine der aggressivsten Krebsarten bei Mann und Frau.

Viele Spezialisten im Rems-Murr-Klinikum Winnenden

Deutschlandweit erkranken pro Jahr 21 000 Menschen, 90 Prozent von ihnen sterben. Das liegt auch daran, dass es keine gesetzlich geregelte Vorsorge gibt. Betroffene gehen oft sehr spät zum Arzt, weil sie ihre Beschwerden nicht klar zuordnen können. Von diffusem Unwohlsein über Gewichtsverlust bis Juckreiz und Rückenschmerzen: „Die Symptome bei Pankreaskrebs sind leider nicht so typisch, dass jeder Betroffene direkt Verdacht schöpft“, sagt Privatdozent Dr. Christophe André Müller, der das zertifizierte Pankreaskrebszentrum am Rems-Murr-Klinikum Winnenden leitet.

Er baute 2016 mit den Kollegen der Gastroenterologie und Onkologie zunächst das zertifizierte Darmzentrum und ein Jahr später das zertifizierte Pankreaskrebszentrum auf. Zertifiziert bedeutet: Müller und sein Fachteam werden jedes Jahr von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) überprüft, arbeiten nach definierten Standards und Leitlinien, lassen die Ergebnisse ihrer Arbeit kontrollieren. Winnenden ist eines von nur 17 baden-württembergischen DKG-zertifizierten Pankreaskrebszentren.

Im Zentrum können Spezialisten den Patienten mit einer Kombi aus Operation, Chemotherapie und weiteren Behandlungen helfen. Einmal pro Woche kommt die Expertenrunde zur Tumorkonferenz zusammen, um individuell jeden einzelnen Fall zu besprechen. Bei Gefahr können sich die Chefärzte der verschiedenen Disziplinen jederzeit abstimmen, weil alle am Standort Winnenden arbeiten.

Bei Krebs im Bauch sind das unter anderem Viszeralchirurgie-Chefarzt Müller als Fachmann für die operative Pankreaskrebstherapie, Onkologie-Chefarzt Prof. Dr. Markus Schaich für die passende Kombination mit einer Chemotherapie sowie Professor Dr. Steffen Kunsch, Chefarzt Innere Medizin und Gastroenterologie. Er übernimmt als stellvertretender Leiter des Pankreaskrebszentrums die Risikoeinschätzung, ob eine Zyste in der Bauchspeicheldrüse zunächst überwacht oder sofort therapiert werden muss.

Regelmäßige Kontrolle an der Bauhspeicheldrüse

Die Therapie ist ein Fall für Spezialteams. Beim Pankreaskarzinom ist eine Operation zwingend nötig und der einzige Weg zur Heilung; begleitet durch Chemotherapie. Die OP kann fünf bis zehn Stunden dauern. „Der Aufwand ist hoch, weil die Bauchspeicheldrüse mitten im Körper liegt und von vielen wichtigen Strukturen umgeben ist. Wir müssen auf die umgebenden Blutgefäße achten und die Lymphknoten alle penibel entfernen“, so Müller.

Um die Überlebenschancen zu steigern, muss regelmäßig kontrolliert werden, ob der Krebs besiegt ist. Das ist umso wichtiger, wenn sich bereits Metastasen gebildet hatten. „Pankreaskrebs streut leider schneller und diffuser als jeder andere Krebs. Auch deshalb ist er so gefährlich“, sagt Müller. Deshalb betont er: „Pankreaskrebs müssen wir so schnell wie möglich behandeln. Unser wichtigster Partner ist dabei der Hausarzt, der Probleme an der Bauchspeicheldrüse etwa per Ultraschall entdeckt.“

Warum dieser Krebs überhaupt entsteht, ist so vielfältig wie seine Symptome. Raucher und Mitraucher erkranken mit höherer Wahrscheinlichkeit an Pankreaskrebs. Starkes Übergewicht, Diabetes Typ 2 und hoher Alkoholkonsum sind ebenso Risikofaktoren wie eine chronische Entzündung der Bauchspeicheldrüse (Pankreatitis). Die Genetik spiele ebenso eine Rolle wie ein Lebensstil mit wenig Bewegung, viel Fleisch, Geräuchertem oder Gegrilltem. Wie bei den meisten Krebserkrankungen die gesunde Ernährung hilft, um Pankreaskrebs vorzubeugen und zu heilen. „Viel Fett und viel Zucker schaden der Bauchspeicheldrüse“, sagt Kunsch. „Wir empfehlen eine ausgewogene Kost, bei der alle Lebensmittel in Maßen gegessen werden.“

Info

Bei Pankreasproblemen und Krebsverdacht erhalten gesetzlich Krankenversicherte über ihren Hausarzt oder niedergelassenen Facharzt eine Überweisung und können im Rems-Murr-Klinikum einen Termin zur Sprechstunde vereinbaren. Wer privat krankenversichert ist, kann sich für Beratung und Untersuchung direkt ans Fachzentrum wenden (0 71 95/5 91-3 91 80).