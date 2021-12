Das soll ein Wahlkreisbüro sein?! So was hast du noch nicht gesehen. Und das ausgerechnet bei der vielen immer noch als angestaubte Honoratiorenpartei geltenden CDU. Was der Landtagsabgeordnete Christian Gehring in Schorndorf aufgebaut hat, erzählt viel über den Mann und sein Politikverständnis in gereizten Zeiten.

Wahlkreisbüros liegen oft in der Innenstadt: Aha, denkt der Passant, hier residiert diese oder jene Partei; gut sichtbar – und doch irgendwie unzugänglich. Kann man da