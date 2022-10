Dauer-Ärgernisse bei IHK-Umfrage: Das fordern Unternehmen im Rems-Murr-Kreis

Was sind die wichtigsten Standortfaktoren für Unternehmen im Rems-Murr-Kreis – und wo gibt es die größten Defizite? Das hat die IHK zu ergründen versucht. Gelobt wurde vor allem die Kundentreue – es gibt aber auch einige Ärgernisse und Gründe, sich die Haare zu raufen.

Rund 1500 Unternehmen wurden bei der Standortumfrage der Industrie- und Handelskammer Rems-Murr im Sommer eingeladen, an der Befragung teilzunehmen. Rückmeldungen gab es von 310 Unternehmen. Claus Paal, Präsident der IHK-Bezirkskammer Rems-Murr, und Markus Beier, Geschäftsführer der Bezirkskammer, sind überrascht über die Rückmeldequote, die, wie sie finden, „sehr gut“ ausgefallen sei.

„Bei der Beteiligung haben wir einen guten Querschnitt aller Branchen erreicht“, sagt Paal. Mitgemacht haben Betriebe aus Industrie, Dienstleistung, Handel und Handwerk.

Firmen schätzen Nähe und Treue zu Kunden

Positiv hervorheben lässt sich, dass Firmen vor allem die Nähe und Treue ihrer Kunden schätzen. „Wir haben hier eine außergewöhnlich gute Bewertung, was die Zufriedenheit betrifft“, so Beier. „Das ist ein besonderer Plusfaktor. Der Rems-Murr-Kreis hat hier seine Stärken.“

Auch das Netzwerk aus Zulieferern und Kooperationspartnern ist ein Trumpf für den Standort. Dazu gehört beispielsweise der Austausch von Wissen mit Hochschulen der Region. „Netzwerkaktivitäten werden auch von der IHK unterstützt. Das möchten wir noch mehr bewerben“, so Paal. Im Bereich Marktpotenzial seien auch Start-ups wichtig, „damit immer wieder Neues entsteht“.

Wichtigster Standortfaktor: Breitband und Mobilfunk

Weniger zufrieden sind Unternehmen bei Verfügbarkeit und Qualität von Breitband und Mobilfunk – das Thema gehört laut Umfrage zu den wichtigsten Standortfaktoren.

„Auch der Straßenverkehr ist seit Jahren ein Thema. Es gibt keinen Autobahnanschluss im Kreis. Und trotzdem wird die Verfügbarkeit und Qualität von Glasfaser und Breitband-Internet deutlich wichtiger bewertet“, so Beier.

Durchweg eher negativ als positiv bewertet wurden auch die Standortkosten. Dabei fallen die Ergebnisse für Energiepreise und die Kosten für Gewerbeflächen und Immobilien am schlechtesten aus. Paal und Beier sind aber der Meinung, dass die Unternehmen das gut kompensieren können. Potenzial sieht Beier in der Ladeinfrastruktur von Elektromobilität: „Da muss noch viel passieren.“

Ein ebenfalls eher weniger beliebtes Thema bei den Unternehmen ist die Bürokratie: Genehmigungsverfahren und behördliche Entscheidungen müssen deutlich schneller ablaufen, heißt es. „Bürokratieabbau wird seit Jahren gefordert – und trotzdem geht es nicht richtig voran“, so Paal.

Klarheit in Bezug auf Gaspreisbremse notwendig

Zu den fünf wichtigsten Standortfaktoren gehört 2022 die Versorgungssicherheit der Energie. Bei der Umfrage 2016 stellte die Versorgung noch kein Problem dar und war sogar ein Punkt unter den Top fünf der Zufriedenheitsfaktoren. Was nicht überraschen dürfte, ist, dass auch die Energiepreise unter die fünf höchsten Unzufriedenheitsfaktoren fallen.

Bevor Paal und Beier auf die aktuelle Lage in Bezug auf die Energiekrise und eine mögliche Gaspreisbremse eingehen können, hoffen sie auf eine baldige Entscheidung der Politik: „Wir brauchen mehr Klarheit, dann können wir auch mit Aufklärung reagieren und überlegen, was aus unserer Sicht zu tun ist.“ Manche Unternehmen seien so von Energie abhängig, dass sie auch in der Produktion darauf angewiesen sind. Die steigenden Preise sind ein enormes Risiko, auch für die Planungssicherheit der Unternehmen. „Es wird sicherlich Unternehmen geben, die rote Zahlen schreiben und in die Insolvenz abrutschen“, vermutet Paal.

Insgesamt sei die Situation „verdammt ernst. Viele haben Existenzängste. Gerade kommt viel auf einmal zusammen. Dazu gehören Inflation, Energiekrise und der Fachkräftemangel.“

Hohe Standorttreue bei Unternehmen

Ein Blick in die Zukunft zeigt, dass die hiesigen Unternehmen sich durch eine hohe Standorttreue auszeichnen. 29,3 Prozent planen in den kommenden fünf Jahren eine Erweiterung am Standort, nur 5,2 Prozent beabsichtigen eine Verlagerung innerhalb Deutschlands und lediglich 2,6 Prozent eine Verlagerung ins Ausland. Bei 7,4 Prozent steht die Geschäftsaufgabe an. Und 52,9 Prozent planen nichts davon.

Für fast 71 Prozent spielt die jetzige Standortqualität bei ihrer Entscheidung eine wesentliche Rolle. „Das ist ein positives Ergebnis, aber wir müssen trotzdem dranbleiben und dürfen uns nicht auf unserem Erfolg ausruhen“, so Paal.

Weiter zeigt sich, dass Unternehmen anders oder höher qualifizierte Mitarbeiter brauchen. „Dem wollen wir mit Weiterbildungen entgegenwirken“, sagt Paal. Man müsse den Strukturwandel weiter angehen.

Forderungen der Unternehmen

Zusammenfassend lässt sich daraus schließen, dass flächendeckende Glasfaser- und Mobilfunkanbindung aller Standorte auch in den kommenden Jahren höchste Priorität haben müssen. „Jedes Haus soll eine adäquate Internetverbindung haben, auch die privaten Haushalte. Das ist gerade auch für die Arbeit im Home-Office wichtig“, findet Paal. In Sachen Bürokratie müssen Landkreis und Kommunen alles unternehmen, um Prozesse und Genehmigungsverfahren im eigenen Einflussbereich zu beschleunigen und zu vereinfachen.