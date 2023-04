Dauerproblem im Rems-Murr-Kreis: Was tun gegen vermüllte Container-Plätze?

Wilde Müllablagerungen und die Vermüllung der Wertstoff-Container-Standorte sind ein Dauerproblem, auch im Rems-Murr-Kreis. Da häufig illegal abgestellte Kartonagen ein Teil des Problems sind, gab es versuchsweise „häusliche Bündelsammlungen“ in den Monaten Dezember und Januar. Die werden nun eingestellt. Zudem wollen AWRM und Landrat mit den Kommunen über die regelmäßige Reinigung der Container-Standorte diskutieren und haben einen konkreten Lösungsvorschlag zur Entlastung der kommunalen Dienste.

Die Auswertung der über die Jahreswechsel 2021/2022 und 2022/2023 eingeführten Kartonagen-Bündelsammlungen sei ernüchternd, erläuterten AWRM-Vorstand Marcus Siegel und Landrat Dr. Richard Sigel bei der jüngsten AWRM-Verwaltungsratssitzung. Über die Weihnachtsferien und Silvester entstehen zwar üblicherweise stets Mehrmengen an Kartonagen an den Depotcontainer-Standorten. Der Appell, diese bei vollen Containern nicht einfach dort abzustellen und stattdessen lieber haushaltsnah in Bündeln zu sammeln und abholen zu lassen, hat offenbar nicht gefruchtet.

„Wir tappen im Dunkeln, und kennen die Gründe nicht“

In den „Corona-Jahren“ kam zwar eine Rems-Murr-Kreis-weite Bündelsammelmenge zum Jahreswechsel 2021/22 von 137 Tonnen zusammen. 2022/23 waren es aber nur noch 39 Tonnen. Gleichzeitig war aber auch die Kartonagen-Menge an und in den Containern kaum gesunken (2020/21: 1575 Tonnen, 2021/22: 1520 Tonnen, 2022/23: 1323 Tonnen) und die Kartonagen-Menge in den Papiertonnen der Haushalte ebenso wenig zurückgegangen (2020/21: 3021 Tonnen, 2021/22: 3021 Tonnen, 2022/23: 2548 Tonnen).

„Wir tappen im Dunkeln, und kennen die Gründe nicht“, sagte Marcus Siegel. Ein mögliches Erklärungsmuster sei: Ukrainekrieg, Energiekrise, Teuerungen und Inflation haben zu einer Konsumzurückhaltung und zu weniger Warenbestellungen geführt und so auch zu weniger Kartonagenmüll.

Fazit und Beschlussempfehlung, die der AWRM-Verwaltungsrat denn auch annahm, lauteten: „Aufgrund der geringen Sammelmengen bei der Bündelsammlung von Kartonagen über den Jahreswechsel, wird diese Form der zusätzlichen Sammlung eingestellt.“

Das hindere Vereine oder Kirchengemeinden freilich nicht, ihre Papier-Bündelsammelaktionen auf Basis von Rahmenverträgen mit der AWRM fortzuführen, auch wenn die Marktpreise eine richtig lohnende Vergütung dafür nicht zuließen, sagte Marcus Siegel. „Wir haben hier für die Vereine von Anfang mitgedacht und Lösungen gefunden“, sagte Landrat Richard Sigel.

Illegale Müllablagerungen an den Container-Standorten

Auch diese Zeitung hatte immer wieder von illegalen Müllablagerungen berichtet zum Beispiel in Waiblingen-Neustadt (Schärisweg) oder in Welzheim oder in Schorndorf. In Remshalden diskutierte der Gemeinderat wegen der Vermüllung jüngst sogar eine Videoüberwachung der Container-Standorte.

Um der Vermüllung der Wertstoff-Sammel-Plätze entgegenzuwirken, möchten AWRM und Landkreis nun mit den Gemeinden und Städten in die Diskussion eintreten und eine gemeinsame Lösung erarbeiten: „Unser Vorschlag ist, alle zusammen einen externen Reinigungsdienstleister zu beauftragen“, sagte Landrat Richard Sigel.

„Der könnte dann, wie etwa im Landkreis Esslingen schon praktiziert, bei manchen Standorten zum Beispiel freitags und montags saubermachen oder bei stark frequentierten Standorten jeden Tag“, sagte AWRM-Vorstand Marcus Siegel. „Ich denke, dass zentral und einheitlich zu regeln, wäre zu aller Vorteil.“ Dann wäre die Reinigung all der rund 580 Wertsoffcontainer-Standorte im Rems-Murr-Kreis in einer Hand.

27 Städte und Gemeinden im Kreis übernehmen Reinigung selbst

„Aus den Kommunen hört man immer wieder, das Personal dafür in den kommunalen Bauhöfen und städtischen Diensten sei sehr knapp“, sagte Landrat Sigel. Derzeit übernehmen 27 Städte und Gemeinden die Reinigung der Container-Standorte selbst und erhalten hierfür eine entsprechende Vergütung, während in vier Kommunen bereits durch einen von der AWRM beauftragten Dienstleister, der auch für die Leerung der Glas- und Papiercontainer zuständig ist, an den Container-Standorten saubergemacht wird.

Einem Vorschlag von SPD-Kreisrat Klaus Riedel, die Reinigungsleistungen doch AWRM-intern zu regeln, entgegnete Landrat Sigel, man eruiere alle Möglichkeiten, aber auch die AWRM bleibe weder vom Fachkräftemangel noch der allgemeinen Personalknappheit verschont.