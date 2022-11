Der Aufstand gegen das Aussterben: Eine Klima-Aktivistin aus Weinstadt erzählt

Florinn Bareth erzählt eine Art Gleichnis: Ein Mensch in mittleren Jahren unterzieht sich einem Gesundheits-Check. Das Ergebnis: Lungenkrebs in fortgeschrittenem Stadium. Die Überlebenschancen: gering ohne OP und Rauchstopp sofort. Die Reaktion: Man reicht dem Kranken eine Schachtel Zigaretten, denn „das beruhigt die Nerven“.

Ganz ähnlich verhält sich momentan die Menschheit, womit sich Florinn Bareth nicht abfinden wird: Die CO2-Emissionen steigen weiter.

Vergangenen Freitag sagte Philipp Amthor, 29, CDU-Politiker, gefeiertes Nachwuchs-Talent in seiner Partei, in Schorndorf: „Bei uns muss man sich nicht entschuldigen, wenn man einmal im Jahr nach Mallorca fliegt, Fleisch auf den Grill legt, einfach ein normaler Mensch ist.“

Vermutlich gilt Florinn Bareth in Amthors Welt als unnormaler Mensch.

Lauterbach: "Sie haben ja recht"

Die 40-jährige Wahl-Berlinerin aus Weinstadt redet oft mit Polizist/-innen und wütenden Bürger/-innen, und als jüngst beim Weltgesundheitsgipfel in Berlin Karl Lauterbach den Leuten von Scientist Rebellion ein paar Minuten Aufmerksamkeit schenkte, stand sie dabei und filmte die Szene. „Sie haben ja recht“, sagte Lauterbach zur Tempolimit-Frage im Gespräch mit einem am Boden sitzenden Aktivisten, „aber wenn wir die Mehrheiten nicht haben, dann ist es halt so.“ Zuvor ging’s in dem kurzen Austausch um die Frage, ob Klima-Aktivist/-innen Sympathien verspielen mit Blockadeaktionen. „Sie sagen uns, unsere Mittel sind nicht richtig, und ich sage Ihnen – Ihre Mittel sind nicht richtig. Weil Sie nicht handeln angesichts der Klimakatastrophe“, sagte einer der Aktivisten zu Lauterbach. Dessen Antwort: „Das ist nicht ganz so.“

Stimmt. Es ist nicht nichts passiert in der Klimaschutzpolitik. Nur eben „echt frustrierend wenig“, wie Florinn Bareth sagt.

Das UN-Klimasekretariat geht momentan davon aus, dass die Erderwärmung auf 2,5 Grad plus hinauslaufen könnte. Man hatte jüngst die Klimaschutzpläne jener Staaten ausgewertet, deren Verantwortliche ihre Unterschrift unter das Pariser Klimaabkommen 2015 gesetzt hatten. „Wir sind nicht einmal ansatzweise im erforderlichen Tempo und Umfang der Emissionsreduktion, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen“, wird UN-Klimachef Simon Stiell in Medienberichten zitiert.

Es geht um den „Aufstand gegen das Aussterben“

„Für mich ist wichtig, dass wir weiter laut und präsent bleiben“, sagt Florinn Bareth. Sie hat sich vor einer Weile der Extinction- Rebellion-Bewegung angeschlossen. Es geht um den „Aufstand gegen das Aussterben“, wie es bei Extinction Rebellion heißt: „Wir verwenden erprobte Methoden wie massenhaften zivilen Ungehorsam.“

Warum seid ihr nicht mehr Leute heute? Das fragt schon mal ein Polizist während einer Aktion. Florinn Bareth kümmert sich, während Aktivist/-innen Kreuzungen blockieren oder ihre Hände auf Asphaltflächen festkleben, um die Kommunikation mit der Polizei. Manchmal entwickeln sich Gespräche – von Mensch zu Mensch. Es kommt zu fruchtbaren Diskussionen über die Frage, wie man umgehen kann oder soll oder muss mit diesen massiven Problemen und welche Rechte der Kinder von heute man eigentlich womit verletzt. Hin und wieder erzählen Beamt/-innen Florinn Bareth, wie lange sie schon keinen Urlaub mehr hatten, wie oft sie schon Sonderschichten schrubbten und dass sie echt keinen Bock haben, jetzt schon wieder Leute von Straßen wegzutragen. „Diesen Frust verstehe ich“, sagt Florinn Bareth, „und für sie als Menschen tut es mir sehr leid. Aber es ist Teil des Jobs.“

Mit „erzürnten Passanten“ hat es Florinn Bareth ebenfalls zu tun. Es nervt Leute, wenn Klimaaktivist/-innen Straßen blockieren. Es bilden sich Staus, man kommt zu spät zur Arbeit, und wozu das alles? Das bringt doch nichts!

Diesen Satz hört Florinn Bareth öfter, und außerdem sei’s eh zu spät, den Klimawandel noch aufhalten zu wollen.

Es geht um "Fragen der Menschlichkeit"

Sie entgegnet dann, ja, es ist tatsächlich schon sehr spät. Doch dann kommt man gar nicht selten an den Punkt, „an dem man merkt, es sind einem ähnliche Dinge wichtig. Dass wir in einer friedlichen Gesellschaft leben. Auch künftig.“

Die Folgen des Klimawandels werfen Fragen „der Menschlichkeit“ auf, wie die 40-Jährige sagt: „Wie schaffen wir Strukturen der solidarischen Versorgung, wenn es ein Hauen und Stechen gibt um Nahrung und Trinkwasser?“

Es sind längst nicht mehr nur junge Leute, die Fakten checken, sich über die Szenarien informieren, die wissen, wo überall schon in welcher Härte die Folgen der Erderwärmung zu spüren sind – und sich dann auf Straßen setzen und wegtragen lassen. „Wir versuchen, mit einer gehörigen Portion Verzweiflung Aufmerksamkeit für die Themen zu erhalten“, erklärt Florinn Bareth. Sofern es friedlich und gewaltfrei zugeht, spricht aus ihrer Sicht rein gar nichts gegen zivilen Ungehorsam. „Das war schon immer ein Mittel der Einflussnahme von Leuten, die sonst keine Mitsprache haben.“

Ihre Triebfeder ist – auch – Wut. Wut über die „wahnsinnige Ungerechtigkeit“, weil zuerst jene den Schlamassel ausbaden, die am wenigsten dazu beigetragen haben. Und Wut auf alle, die sich von Lobbyisten lenken lassen, statt die Wahrheit zu sagen. Die die Dinge weichspülen, kleinreden, und damit verhindern, dass sich die Welt jetzt mit aller Macht den Problemen stellt, „solange wir noch Handlungsspielräume haben“. – „Es handelt sich hier nicht um eine politische Position“, betont Bareth: „Es handelt sich um einen globalen Notstand, der wissenschaftlich anerkannt ist.“

Mehr heiße Tage, Dürre, Starkniederschläge

Im jüngsten Nationalen Klimareport des Deutschen Wetterdienstes heißt es:

Dreizehn der zwanzig wärmsten Jahre seit dem Beginn der flächendeckend verfügbaren Klimadaten im Jahr 1881 traten in Deutschland im 21. Jahrhundert auf.

Das Jahr 2018 war mit einem Jahresmittel von 10,5 Grad das bisher wärmste Jahr und lag damit mehr als zwei Grad über dem vieljährigen Jahresmittel der Referenzperiode 1961 bis 1990.

Es ist im Zuge des Klimawandels mit mehr heißen Tagen, längeren Dürreperioden oder häufigeren Starkniederschlägen zu rechnen.

Unter der Überschrift „Mittel- bis langfristige Risiken (2041–2100)“ heißt es in der deutschen Übersetzung des Sechsten Sachstandsberichts des Weltklimarats, Stand 13. Oktober 2022: „Nach 2040 und abhängig vom Ausmaß der globalen Erwärmung wird der Klimawandel zu zahlreichen Risiken für natürliche und menschliche Systeme führen. Für 127 identifizierte Schlüsselrisiken sind die bewerteten mittel- und langfristigen Folgen bis zu einem Vielfachen größer als derzeit beobachtet. Das Ausmaß und die Geschwindigkeit des Klimawandels und der damit verbundenen Risiken hängen stark von Minderungs- und Anpassungsmaßnahmen in der nahen Zukunft ab.“

"Die Auswirkungen werden katastrophal sein"

Die Scientist-Rebellion-Bewegung wählt klarere Worte: „Wir steuern in diesem Jahrhundert auf eine um mindestens 4˚C heißere Welt zu. Die Auswirkungen werden katastrophal sein.“ Die Prognose, sofern sich nicht ernsthaft und schnell alles ändert: Milliarden Menschen werden nicht genügend Nahrung und Wasser haben, Hunderte Millionen Menschen werden auf der Flucht sein, es wird Kriege geben, historische Naturkatastrophen, Krankheiten. „Ohne politische und wirtschaftliche Revolution stehen wir vor einem Albtraum, aus dem wir nicht erwachen können. Wissenschaftler wissen das, und wir fangen an, uns dagegen zu wehren.“ Jüngst haben sich Angehörige der Bewegung an Autos festgeklebt oder am Boden zwischen Luxusschlitten.

Trotz allem: Es bleibt Raum für Hoffnung

Florinn Bareth braucht Pausen, weil all das sehr viel Energie kostet. Sie schöpft Kraft im brandenburgischen Niemandsland, wo man ganz allein durch alte Buchenwälder streifen und atemberaubend schöne Seenlandschaften durchwandern kann. Die 40-Jährige steckt ihre Arbeitskraft „erst“ seit zehn Jahren in den Klima- und Umweltschutz; „ich habe mich recht spät politisiert“. Zuvor war die Geisteswissenschaftlerin im Film- und Kunstbereich tätig.

Wenngleich „ich viel Sorge habe“, wie die Aktivistin sagt, bleibt doch genügend Raum für Hoffnung: Die Klimagerechtigkeitsbewegung habe erreicht, dass die Themen präsent sind, kaum noch jemand die Dringlichkeit ernsthaft infrage stellt. „Das ist ein Erfolg. Das erleichtert die weitere Aufklärungsarbeit ungemein.“