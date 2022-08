Der Backnanger Raub bei „XY ungelöst“ - und andere nicht aufgeklärte Fälle

Schafft es ein Kriminalfall in die legendäre Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ – wird er dann mit großer Wahrscheinlichkeit auch aufgeklärt?

Leider nicht.

Diese Woche hat es die Waiblinger Kripo mit einem Banküberfall versucht. Oder nein, das könnte man jetzt missverstehen: Ein Banküberfall, den ein Unbekannter dreist gar ohne Handschuhe am 16. Dezember 2019 in Backnang verübt hat, war am Mittwochabend Thema in „Aktenzeichen XY“.

"Live. Aus München."

„Jetzt bittet die Kriminalpolizei wieder um Ihre Mithilfe“, so spricht’s eine sonore Stimme zu Sendungsbeginn aus dem Off. „Live. Aus München. Mit Rudi Cerne.“

Der Moderator spricht in der Sendung, als der Backnanger Fall an der Reihe ist, von einem „gefährlichen Bankräuber“. Ein korpulenter Mann mit Stoppelbart hatte an jenem 16. Dezember 2019 gegen 14.14 Uhr die Kreissparkassenfiliale Am Obstmarkt 7 in Backnang betreten und einen Angestellten mit einer Pistole bedroht. Der Unbekannte sprach mit Akzent, „mit osteuropäischem oder griechischem Einschlag“ – und entkam zu Fuß mit mehreren Zehntausend Euro Beute.

In der Sendung sind Ausschnitte zu sehen aus dem Video der Überwachungskamera. Deutlich zu erkennen ist: Der Mann trug keine Handschuhe.

Ein Räuber, der keine Handschuhe trägt? Wie kann das sein?

Rückfrage bei Polizeisprecher Holger Bienert: Keine Handschuhe? Prima! Dann fand man womöglich Fingerabdrücke?

Solch naive Fragen stellt wie immer nur die Presse: Über Details wie diese gibt die Polizei keine Auskunft. Weil Indiskretionen dieser Art die Ermittlungen gefährden könnten. Holger Bienert: „Da müssen wir uns bedeckt halten.“

Unterdessen weckt das Foto vom Backnanger Räuber ungute Erinnerungen. Der schwarz gekleidete Sonnenbrillenträger wirkt ungepflegt, und wie man ihn auf dem Bild so stehen sieht mit der Pistole in der Hand, kommt einem ein ähnliches Bild in den Sinn. Ein weiterer Banküberfall ist bis heute nicht geklärt, und auch damals gab es ein Foto dieser Art zu sehen: Ein Mann steht am Schalter, droht mit einer Waffe, fordert offensichtlich Geld. Seinerzeit handelte es sich um einen eher kleinen, schlanken, dunkel gekleideten Mann. Er betrat am 30. Januar 2018 gegen 8.40 Uhr die Filiale der Volksbank in der Winnender Marktstraße, bedrohte eine Angestellte mit einer Pistole, steckte seine Beute ein und entkam.

Trug der Täter womöglich eine Silikonmaske?

Wohin er floh, wo das Geld hingekommen ist und wer diesen Überfall zu verantworten hat: Man weiß es nicht. Jedenfalls ereignete sich knapp ein Jahr später, am 15. Januar 2019, kurz vor 12 Uhr, ein weiterer Banküberfall, und zwar in Schwäbisch Hall. Die Fotos der Überwachungskameras aus Winnenden und Schwäbisch Hall ähnelten sich auffallend: War’s derselbe? Wer war’s?

Die Vermutung, in Winnenden und Schwäbisch Hall könnte derselbe Täter zugange gewesen sein, steht nach wie vor im Raum, bestätigt Polizeisprecher Holger Bienert. Doch sicher ist es nicht.

Vielleicht ähnelten sich die Fotos auch deshalb so auffallend, weil der Täter (oder die Täterin?) eine Maske trug: Von einer „realistischen Silikonmaske mit aufgemaltem Oberlippenbart und Augenbrauen“ war seinerzeit die Rede gewesen.

Ob’s wirklich so war: Man weiß es nicht. Die Maskenfrage sei „nicht abschließend geklärt“, berichtet Holger Bienert auf Nachfrage.

Kurzfilme für „Aktenzeichen XY“: Nur bei kapitalen Fällen

Vielleicht befasst sich das Aktenzeichen-XY-Team früher oder später auch mit dem Winnender Überfall. Einen extra Kurzfilm dreht die Redaktion allerdings nur, sofern ihr die Sache spektakulär genug erscheint. „In XY werden in der Regel nur sogenannte Kapitaldelikte aufgenommen werden, das heißt besonders schwere Verbrechen, deren Aufklärung bei der Polizei höchste Priorität besitzt. Dazu zählen beispielsweise Mord, Sexualdelikte, Raub oder schwere Betrugsfälle“, heißt es beim ZDF. Banküberfälle wie jener in Backnang sind sozusagen in die Sendung eingestreut und werden viel kürzer abgehandelt als jene Verbrechen, die in der gesamten Republik für Aufsehen sorgten.

Eine Menge zu tun haben jene Männer und Frauen, die noch während der Sendung die Anrufe entgegennehmen. Es klingelt dann pausenlos, und es ist anzunehmen, dass nur ein Bruchteil der Anrufer/-innen tatsächlich Verwertbares beizusteuern hat.

Wo sind die wertvollen Schorndorfer Uhren abgeblieben?

Ohne Erfolg blieben die Klärungsversuche im Zusammenhang mit einem weiteren Rems-Murr-Fall, dem Aktenzeichen XY vor einiger Zeit ein paar Sendeminuten gewidmet hatte: Am 24. September 2018 betrat ein maskierter Täter kurz nach 18 Uhr in der Johann-Philipp-Palm-Straße in Schorndorf das Geschäft eines Juweliers. Der Mann hatte eine schwarze Pistole bei sich, bedrohte den Inhaber des Geschäfts und dessen Frau – und bediente sich in der Auslage. Sieben handgefertigte Uhren im Wert von mehreren Zehntausend Euro nahm der junge Mann mit. Warum es der Dieb ganz offenbar auf diese besonderen Stücke abgesehen hatte, ist nicht geklärt, bestätigt Polizeisprecher Bernd Märkle: Der Fall zählt in der Aktenzeichen-XY-Statistik zu den anhaltend ungelösten. Auf etwas mehr als 30 Prozent beläuft sich die Erfolgsquote der Sendung bei Raub.

"Den Bildschirm zur Verbrechensbekämpfung nutzen"

Am 20. Oktober 1967 ging die Reihe erstmals auf Sendung. Eduard Zimmermann gab den Startschuss mit den Worten: „Den Bildschirm zur Verbrechensbekämpfung nutzen, das ist der Sinn dieser Sendereihe.“ Nun erhält die Ungelöst-Variante der Endlos-Serie eine kleine Schwester: Am Freitag, 5. August, startet das ZDF die Sendereihe „XY gelöst“. Moderator Sven Voss wird laut ZDF „inzwischen gelöste Kriminalfälle gemeinsam mit Expertinnen und Experten sowie Mitgliedern der damaligen Ermittlungsgruppen noch einmal aufrollen“.

Der Backnanger Raub ist, so steht zu vermuten, selbst in aufgeklärtem Zustand nicht spektakulär genug, um von Sven Voss samt Kollegen durch die Mangel gedreht zu werden.

Zuerst muss die Polizei jetzt die Hinweise sichten. Auf 5000 Euro Belohnung darf hoffen, wer den entscheidenden Tipp liefern kann zum Backnanger Banküberfall – oder bereits geliefert hat?

Man wird sehen.