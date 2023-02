Der Fall Benjamin: Wie ein Vater und eine Mutter für ihr Kind kämpfen

Benjamin erlitt mit einem halben Jahr einen schweren Unfall. Danach drohte dem Kind ein Leben mit Behinderung. Die Eltern kämpften einen zunächst aussichtslos scheinenden Kampf: Sie wollten für Benjamin Integrationshilfe. Die Eltern revolutionierten mit dieser Forderung die Auslegung des Sozialgesetzes im Kreis.

Als Benjamin ein halbes Jahr alt war, hatte er einen fürchterlichen Unfall: Er stürzte eine Treppe hinunter. Am Hinterkopf brach ein Stück des Knochens aus dem Schädel und drang ins Gehirn ein. Fast acht Stunden dauerte die Operation, vierzehn Tage lag Benjamin auf der Intensivstation im Stuttgarter Kinderkrankenhaus Olgäle. Dann war die akute Gefahr überstanden. Doch der Unfall löste Epilepsie aus.

„Zigmal“, sagt Vater Lukas Böhringer, musste das Kind wieder ins Krankenhaus. Es bekam Medikamente, Tests wurden gemacht. Die Ärzte hatten Erfolg: Im August 2007 hatte Benjamin seinen letzten Krampfanfall, seither geht es ihm gut.

Die Eltern sind voller Hoffnung. Das Kind verträgt seine Medizin, das EEG, also die Messung seiner Hirnströme, sei inzwischen sogar normal. Vielleicht könne man die Medikamente ja irgendwann absetzen.

Dennoch, der Unfall ist an Benjamin nicht spurlos vorübergegangen. Der Junge ist jetzt drei Jahre alt und lernt gerade zu sprechen. Motorisch, sagt der Vater, sei er inzwischen auf dem Stand. Doch in manchem ist, und vor allem war, der Junge um einiges den Gleichaltrigen hinterher.

Die Eltern tun viel für ihr Kind: Sie kämpften mit Krankenkasse und Ärzten, damit Benjamin sowohl Ergotherapie als auch Krankengymnastik bezahlt bekommt. Eine Craniosakraltherapie für Benjamin bezahlen sie privat.

Die größte Hürde galt es jedoch zu überspringen, als die Eltern trotz des Unfalls und seiner Folgen ihr normales, geregeltes Leben wieder aufnehmen wollten. Vater und Mutter sind beide berufstätig, sie brauchten einen Krippenplatz für den knapp einjährigen Benjamin. Und zwar für 40 Stunden in der Woche.

Lukas Böhringer arbeitet bei Daimler. Diese Arbeitnehmer sind privilegiert: Es gibt die Daimler-Kinderkrippe Sternchen in Untertürkheim. Die Sternchen-Kinderkrippen haben in ihrem pädagogischen Konzept die Förderung von behinderten Kindern explizit festgeschrieben. Benjamin war das erste behinderte Kind, das ins Untertürkheimer Sternchen kam.

Doch die Betreuerinnen im Sternchen stießen an ihre Grenzen: Benjamin konnte keinen Kontakt zu anderen aufnehmen, war nur mit sich selbst beschäftigt. Er weinte viel, brauchte eigentlich eine Person für sich allein. Oft kam der Anruf: Sie müssen ihren Sohn abholen, es geht nicht mehr.

Dann bekam Benjamins Mutter aus dem Olgäle einen Hinweis: Es gibt für behinderte Kinder Integrationshilfe.

Integrationshilfe ist ein Teil der im Sozialhilferecht festgeschriebenen Eingliederungshilfe. In Paragraf 53, Absatz 1 des zwölften Buches des Sozialgesetzbuches heißt es: „Personen, die durch eine Behinderung . . . wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe . . .“ Und in Absatz 3 heißt es weiter: „Besondere Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern.“ Das heißt: Wer nach Ausschöpfung aller medizinischen und therapeutischen Maßnahmen trotzdem nicht allein im Alltag bestehen kann, bekommt jemanden an die Seite gestellt, der dabei hilft.

Innerhalb der Integrationshilfe gibt es dann den Bereich Frühförderung: Sie betrifft Kinder bis zum Schulalter. Das Geld dafür kommt vom Landratsamt.

Benjamins Mutter wollte diese Hilfe beantragen – da begann der Kampf: Der Antrag wurde aus dem Stand heraus abgelehnt, sie bekam, erzählt Lukas Böhringer, nicht einmal das Formular.

Benjamins Familie hatte das Pech, auf dem Land zu leben. Auf dem Land ist in dieser Frage quasi hinter dem Mond: Hätten sie in Stuttgart gelebt, ist sich Birgit Völker von der Frühberatungsstelle der Diakonie Stetten sicher, wäre alles leichter gewesen. In Stuttgart nämlich war das Problem mit sehr kleinen Kindern in Kindertagesstätten kein neues mehr. Im Rems-Murr-Kreis aber gab’s das noch nicht und man hielt sich an den alten baden-württembergischen Grundsatz: Gesellschaft und gesellschaftliches Leben beginnt im Kindergarten. Also ab einem Alter von drei Jahren. Fazit: Für so kleine Kinder wie Benjamin zahlte man nichts.

Vater Lukas Böhringer wollte das so nicht stehen lassen. Er holte sich Rat und Unterstützung bei Birgit Völker. Benjamin, sagt sie, hatte ganz klar einen großen Bedarf an Hilfe. Die Eltern sollten also den Antrag dennoch stellen, der Ausgang aber war fraglich. Sie selbst hatte schon desgleichen versucht, bislang stets vergeblich – unter drei Jahren ging nichts.

Lukas Böhringer war bereit zu kämpfen und er revolutionierte mit seinem Engagement die Auslegung des Sozialgesetzes im Rems-Murr-Kreis. Lukas Böhringer, seine Frau und ihr Sohn Benjamin waren in ihrem Unglück und mit dem Wunsch, dennoch ein normales Leben führen zu können, am Puls der sich wandelnden Zeit und Gesellschaft und kippten die alten Gepflogenheiten.

Genau in dieser Zeit, sagt Birgit Völker, diskutierte man den Rechtsanspruch von Familien auf einen Kita-Platz für Kinder unter drei. Im Zuge dessen diskutierten auch das Diakonische Werk und das Landesgesundheitsamt, wie dann mit behinderten kleinen Kindern umzugehen sei. Auch Daimler stellte diese Überlegungen an: „Da es bisher nur wenig Erfahrung mit der Integration von unter Dreijährigen gibt und dies Neuland ist, möchte Daimler hier im Rahmen des Aufbaus der Sternchen-Kinderkrippen ein Stück Pionierarbeit leisten“, erklärt Nicole Kicherer, Pressesprecherin der Daimler AG.

Am 27. März 2008 stellte Lukas Böhringer den Antrag auf Integrationshilfe.

Dann geschah lange nichts.

Doch Lukas Böhringer hat einen Arbeitgeber, dem es nicht gleichgültig ist, was aus den Kindern seiner Mitarbeiter wird, vor allem, wenn diese Kinder für ein gutes Leben kämpfen müssen. „Wir integrieren behinderte Kinder in die Krippen und fördern sie gezielt. Gleichzeitig bieten wir den Eltern Unterstützung an“, so Nicole Kicherer.

Das Unternehmen gab ein Gutachten über den Entwicklungsstand und einen Hilfeplan, das heißt, einen Entwurf dessen, wie Benjamin geholfen werden kann, bei einer renommierten Sachverständigen in Auftrag. Diese kam, beobachtete das Kind, wertete ihre Analyse aus, verfasste ein 17-seitiges Skript.

Am 1. Mai 2008 war der Hilfeplan geschrieben, erreichte kurz darauf Benjamins Familie und wurde beim Landratsamt eingereicht. Die Ausführungen rissen offenbar erste Mauern ein: Am 21. Mai wollte das Landratsamt weitere Informationen, dann lud es zum Runden Tisch.

Dann hörte die Familie wieder lange Zeit nichts. „Wir kämpfen“, sagte sich Lukas Böhringer. Und ihm war klar, er kämpfte hier für seinen Sohn und womöglich auch für viele andere Kinder, die auch auf Hilfe angewiesen waren. „Mich stört es, wenn’s heißt: Ne, das geht nicht. Es geht sehr wohl“, sagt er.

Im Landratsamt, Geschäftsbereich Soziales, hatten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Fall Benjamin ebenfalls zu kämpfen: Die Eingliederungshilfe war erst drei Jahre zuvor vom Landeswohlfahrtsverband auf die Landratsämter übergegangen; man war also noch neu im Metier und hatte vorerst die Regelungen des Wohlfahrtsverbands übernommen. Und die sagten aus: Kinder unter drei kriegen nichts, denn erst ab drei geht ein Kind in den Kindergarten. Noch heute, sagt Petra Bittinger, Geschäftsbereichsleiterin Soziales, haben ja viele Gemeinden keine Plätze für so kleine Kinder. Benjamin sei in die „Zeit eines totalen Wandels“ hineingeraten. Im Jahr 2006 hatten sich die Landkreise zwar darauf geeinigt, die Altersbeschränkungen nicht mehr ganz so genau zu nehmen, doch man schob den Beginn von Zahlungen gerade mal um ein Vierteljahr nach vorn.

Die einzige Ausnahme machte Stuttgart: Dort, sagt Harald Goldbach, Fachbereichsleiter Eingliederungshilfe, gewährte man schon Kindern ab einem Jahr Integrationshilfe. Doch im Rems-Murr-Kreis „hatten wir das noch nicht“. Und so sei es auch ein „mühevolles“ und „zähes Ringen“ gewesen, bis die Hilfe für Benjamin durchging.

Am 15. Oktober kam endlich der Bescheid: Benjamin sollte den Höchstsatz bekommen. 1350 Euro für eine pädagogische Kraft, die sich in der Kinderkrippe Sternchen um ihn kümmern sollte. 1350 Euro sind laut Landratsamt der Höchstbetrag, den der Rems-Murr-Kreis für eine Integrationshilfe zahlt. Und es sei deutlich mehr, als die Familie von der Stadt Stuttgart zu erwarten gehabt hätte. Das Landratsamt mischte quasi in der letztlichen Entscheidung für die Hilfe für Benjamin zwei Regelwerke miteinander: Man orientierte sich bei der Altersgrenze an den Grundsätzen der Landeshauptstadt, nahm aber dann Sätze des eigenen Kreises. Am Ende kam also nach all dem Ärger das Bestmögliche für Benjamin heraus.

Damals baute das Landratsamt noch etwaigen Folgeanträgen von anderen Eltern, die für ihre unter drei Jahre alten behinderten Kinder auch Hilfe haben wollten, vor. Im Zusageschreiben stand: „Wir übernehmen in diesem besonders gelagerten Einzelfall . . . ausnahmsweise die Kosten für die Integration“ und zwar wegen der „Gesamtumstände“. „In der Regel“ habe man „ab dem dritten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf Leistungen der Eingliederungshilfe“ und da Benjamin zum damaligen Zeitpunkt noch nicht einmal zwei Jahre alt war, wäre „grundsätzlich ein Bedarf an Eingliederungshilfe zu verneinen“.

Den „speziellen Einzelfall“, in dem es das Landratsamt doch „für angemessen“ hielt, die Eingliederungshilfe schon so früh im Leben des behinderten Kindes zu gewähren, begründete man mit der Epilepsie Benjamins und ihrer drohenden Folgen, mit der Tatsache, dass er ohne Hilfe nicht am Leben in der Kinderkrippe teilhaben könne und mit der langen Zeit, die der Junge wöchentlich in der Krippe verbringe.

„Wenn wir die Unterstützung durch Daimler nicht gehabt hätten, wären wir nicht da, wo wir sind“, sagt Lukas Böhringer. Dann wäre die Entscheidung des Landratsamtes womöglich nicht zugunsten von Benjamin gefallen, mutmaßt er. Dann hätte sich Benjamin nicht so prächtig entwickelt, wie es nun der Fall ist.

Benjamin wird noch bis Ende Mai ins Sternchen nach Untertürkheim gehen, dann wechselt er in einen Weinstädter Regelkindergarten. Dann muss das Landratsamt wieder Eingliederungshilfe bewilligen: Jedes Jahr aufs Neue muss dieses Geld beantragt werden. Doch dann sei Benjamin, sagt Harald Goldbach, ja ein völlig dem Üblichen entsprechender Fall.

Dennoch: Der Kampf von Lukas Böhringer hat sich gelohnt. Nicht nur für seinen Sohn, sondern auch für andere Kinder. Das Landratsamt hat entschieden, dass der Fall Benjamin nun doch kein „spezieller Einzelfall“ mehr bleiben soll: Eingliederungshilfe wird nun auch anderen Kindern ab einem Jahr gewährt. Birgit Völker hat bereits von diesem Sinneswandel profitiert. Einige Anträge, die sie für die ihr anvertrauten ganz Kleinen stellte, wurden positiv entschieden.